Vor Marktheidenfelder Supermarkt: Autofahrer klemmt Frau zwischen Einkaufswagen und Kofferraum ein

11.45 Uhr: 300 Euro Gesamtschaden entstanden bei einem Unfall, weil ein BMW-Fahrer die Handbremse seines Wagens nicht richtig angezogen hatte und sein Fahrzeug gegen einen anderes Auto rollte und dieses hierbei beschädigte.

13.10 Uhr: Eine Unfallflucht mit einer leicht verletzten Person ereignete sich auf demselben Parkplatz, als eine Skoda-Fahrerin gerade ihre Einkäufe im Kofferraum ihres Wagens verstauen wollte und hierzu den Einkaufswagen hinter sich abgestellt hatte. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer quetschte die Frau hierbei beim Rückwärts-Rangieren zwischen dem Einkaufswagen und ihrem Fahrzeugheck ein. Die Frau erlitt hierbei Prellungen im Hüft- und Oberschenkelbereich und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. An ihrem Skoda entstand Schaden in Höhe von 1000 Euro. Nach dem unbekannten Unfallfahrer fahndet die Polizei.

15.15 Uhr: Hier stieß ein Renault-Fahrer beim Ausparken gegen einen Toyota – Gesamtschaden 600 Euro.