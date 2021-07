Vor 50 Jahren: Hypo-Raub in Aschaffenburg

Am Montag vor genau 50 Jahren haben vier Räuber die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank in Aschaffenburg überfallen, inklusive filmreifer Flucht. »Das Ereignis sprengte die schwüle Leblosigkeit eines dösigen Montagvormittags auseinander wie der Blitz eine Herde Schafe«, ordnete das Main-Echo das Ereignis am 12. Juli 1971 ein. Von einem »Hauch von Chicago« war die Rede – oder zumindest von Frankfurt.

Die geklauten fast 300.000 Mark blieben zurück, der erste Verbrecher wurde gleich in Tatortnähe festgenommen. Das Landgericht verurteilte später vier Männer aus dem Frankfurter Raum, einer von ihnen kam mit einer Strafe nur wegen Beihilfe davon. Im Folgenden werden sie – entsprechend ihrer angenommenen Rollen beim Überfall und zur Wahrung von Persönlichkeitsrechten – Nummer 1 bis 4 genannt.

DIE TÄTER

o Nummer 1 und 2 waren Brüder, 41 und 44 Jahre alt. In Kripokreisen waren sie keine Unbekannten, nachdem sie unter anderem mit einer Bande anderer Krimineller – darunter der spätere Schriftsteller Henry Jäger – in Frankfurt eine Poststelle überfallen und 80.000 Mark abgeräumt hatten. Allerdings wurde die Bande gefasst und die Brüder saßen bis Anfang der 1960er Jahre im Gefängnis.

Bildschirmfoto aus der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY-Ungelöst zum Bankraub in Aschaffenburg

o Nummer 3 war 42 Jahre alt und kannte die zwei Brüder schon seit der Jugendzeit. Er war in der Nachkriegszeit ebenfalls kriminell gewesen und hatte seine Strafe verbüßt.

o Nummer 4 war zur Tatzeit 26 Jahre alt. Eigenen Angaben zufolge verdiente er gutes Geld im Rotlichtmilieu.

DIE VORBEREITUNG

In Gießen klauten die Täter einen Opel und fuhren nach Aschaffenburg, um das Terrain auszukundschaften. Ein Hausmeister gab zu Protokoll, vor dem Raub vier Männer mit so einem Auto auf dem Innenhof zwischen Hypo-Bank in der Weißenburger Straße und Hotel Aschaffenburger Hof in der Frohsinnstraße in einen Parkplatz eingewiesen zu haben.

Der Fiat-Sportwagen von Nummer 2 wurde günstig gelegen im Stadtteil Damm geparkt. Um von der Bank dorthin zu gelangen, musste man keine Ampel passieren. Nach dem Umsteigen in den Fiat wäre die Fahrt zur Autobahn in Richtung Hessen nur kurz gewesen.

DER ÜBERFALL

Bildschirmfoto aus der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY-Ungelöst zum Bankraub in Aschaffenburg

Der 12. Juli 1971 war ein strahlend-sonniger Tag. Gegen 9.30 Uhr stürmten vom Hof auf der Gebäuderückseite drei Männer in den Kassenraum der Bank in der Weißenburger Straße: Sie schrien »Überfall!«, hatten Maschinenpistolen in den Händen und vermummte Gesichter. Die Räuber kletterten über die Gitter der Kassenschalter, sammelten dort und auch am Autoschalter Geld ein – genau 294.160 Deutsche Mark. Das entspricht unter Berücksichtigung der Inflation einem heutigen Wert von 550.169,59 Euro.

Bildschirmfoto aus der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY-Ungelöst zum Bankraub in Aschaffenburg

Nach 45 Sekunden in der Bank trennte sich das Trio: Zwei Männer durchstießen die Glasscheibe und sprangen durch das Fenster des Autoschalters auf den Innenhof. Dort stiegen sie in den geklauten Opel, hinter dessen Lenkrad ein Komplize wartete. Der dritte Mann aus der Bank verließ die Bank mit einem Teil der Beute durch den Haupteingang auf die Weißenburger Straße.

FLUCHT UND FESTNAHMEN

Bankmitarbeiter drückten gegen 9.35 Uhr den Alarmknopf, wodurch bei der Polizei eine Glocke schrillte. Kurz darauf gingen fünf Notrufe ein.

Die drei Männer im Fluchtauto hatten geplant, einfach so vom Innenhof fahren zu können. Das verhinderte jedoch der Portier des Hotels Aschaffenburger Hof, der später als Held des Tattags bezeichnet wurde. Der 51-Jährige beobachtete den Überfall von der anderen Seite des Hofs, der an das Hotel grenzt. Sofort schloss er die automatischen Tore, so dass der Weg sowohl zur Weißenburger Straße als auch zur Frohsinnstraße abgeschnitten war. Die drei Räuber saßen in der Falle.

Bildschirmfoto aus der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY-Ungelöst zum Bankraub in Aschaffenburg

Sie ließen einen Beutesack im Fluchtfahrzeug zurück und flüchteten zu Fuß, durchbrachen die abgeschlossene Glastür zum Empfangsraum des Hotels und verließen dieses zur Frohsinnstraße. Dann gab es zwei Fluchtrichtungen.

o Nummer 1 stoppte in der Bodelschwinghstraße einen vorbeifahrenden Firmen-VW-Bus und bedrohte den Fahrer mit einer Pistole. Dieser zog den Schlüssel ab, bevor er aussteigen musste. Als der Täter auf dem Fahrersitz saß, langte ein Bauarbeiter mit einer Schaufel durchs geöffnete Beifahrerfenster und hielt ihn vom Losfahren ab. Eine Polizeistreife traf knapp zweieinhalb Minuten nach dem ersten Alarm ein. Sie hinderte Nummer 1 – er hatte sich den Lauf seiner Waffe schon in den Mund geschoben – am Suizid und nahm ihn fest. Im Fußraum des Busses lag eine Tasche mit Geldscheinen. Nummer 1 gestand ob der eindeutigen Indizien die Tatbeteiligung an dem Raub ohne Umschweife.

o Nummer 2 flüchtete derweil über die Bahngleise nach Aschaffenburg-Damm. Dort fiel er jedoch zwischen 10 und 10.30 Uhr Beamten auf, weil er so abgehetzt wirkte. Im Schönbergweg angehalten, gab er an, er habe einen Amerikaner von Frankfurt nach Aschaffenburg gefahren und dafür 10 Dollar bekommen, sein Fiat-Sportwagen sei in Damm geparkt. Die Polizisten nahmen ihn mit zur Dienststelle.

Nachgestellte Szene der Festnahme aus der ZDF-sendung Aktenzeichen XY ungelöst« von 1971

o Nummer 3 schlug nach Vermutung der Polizei denselben Weg in Richtung Bahngleise und nach Damm ein. Ihm gelang es jedoch zunächst, die Stadt unerkannt zu verlassen. Doch am Abend nahmen ihn Beamte in Frankfurt fest.

o Nummer 4 verließ die Bank auf der Haupteingangsseite auf der Weißenburger Straße. Dort bedrohte er wohl einen VW-Fahrer mit seiner Maschinenpistole, drängte ihn aus dem Auto und gab Gas. In der ersten Kurve flog dabei allerdings die Tasche mit einem Teil der Beute aus dem Auto. Ein Zeuge überholte den geraubten VW in der Friedrichstraße und behinderte den Täter. An einer roten Ampel am Herstallturm gelang diesem aber ein Überholmanöver und er fuhr mit Vollgas in die Österreicher Kolonie. Dort stellte er den VW auf einem zugewucherten Grundstück in der Verlängerung der Elsässer Straße ab. Dann verlor sich die Spur von Täter Nummer 4.

GELD UND MUT

Die fast 300 000 Mark wurden noch am Tattag komplett sichergestellt. Im Fluchtfahrzeug auf dem Innenhof befand sich ein Sack mit 87 470 Mark und im VW-Bus lag eine Tasche Geldbündel mit 176 210 Mark. Die Tasche, die auf der Weißenburger Straße aus dem VW gefallen war, enthielt 30 480 Mark, Passanten brachten sie zurück zur Bank. Ob der ein oder andere Schein dabei verloren ging, ist nicht überliefert.

Die Hypo-Bank bedankte sich später mit Barem bei sieben Zeugen. Insgesamt gab sie 9000 Mark aus, um den »persönlichen Mut einiger beherzter Leute« zu würdigen, wie es der Direktor der Münchener Zentrale formulierte. Die Hypo finanzierte außerdem einen Leihwagen für den VW-Fahrer, der wegen seines Jobs auf ein Auto angewiesen war. Sein eigenes Fahrzeug stand nämlich erstmal bei der Spurensicherung.

Ausriss Artikel über die Hypobankraub am 13. Juli 1971

DIE ERMITTLUNGEN

Rund 70 Polizisten waren nach dem Hypo-Raub an der Fahndung beteiligt. Es wurde nicht nur eine Hundestaffel eingesetzt, sondern laut dem Main-Echo auch »ein Mittel, das schneller ist als jedes noch so hochgezüchtete und rücksichtslos durch den Verkehr brausende Auto: Die über Funk oder Telefon übermittelte Nachricht.« Über diesen Weg wurden auch die Kollegen im benachbarten Hessen informiert. Daraus resultierte noch am Montagabend die Festnahme von Nummer 3 in Frankfurt.

Es gab noch keine Überwachungskameras oder Kenntnisse über DNA-Analysen, aber trotzdem allerhand Beweismittel und Asservate: Dazu gehörten Fasern von Pullovern aus den Autos, eine Patrone und eine weggeworfene Maschinenpistole, die auf dem Gartengrundstück lag.

Außerdem gingen zahlreiche Hinweise der Bevölkerung ein: Jemand hatte einen Mann beobachtet, der – trotz Julihitze – zwei Hosen übereinander trug und die obere auszog. Tatsächlich wurden eine Hose und eine Pudelmütze eines Bankräubers gefunden. Fünf Zeugen wurden 23 Männer gegenübergestellt. Alle Zeugen identifizierten Nummer 1 als Täter. Auch Nummer 2 und 3 blieben in Untersuchungshaft. Nur wo Nummer 4 abgeblieben war, war unklar.

Die Polizei setzte sich daher mit dem Landeskriminalamt Hessen in Verbindung und schickt einen Mitarbeiter der Kripo nach Wiesbaden, von wo aus dieser an dem Fall weiterarbeiten sollte.

»XY UNGELÖST« UND TIPP

Bildschirmfoto aus der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY-Ungelöst zum Bankraub in Aschaffenburg

Die Ermittler wandten sich auch an die Redaktion der ZDF-Sendung »Aktenzeichen XY ungelöst«, die erst seit 1967 ausgestrahlt wurde. Unter Mitwirkung von Schutzpolizisten und Dienstfahrzeugen aus Aschaffenburg wurde ein Beitrag gedreht, der am 10. Dezember 1971 ausgestrahlt wurde. Es war der erste Fall aus Aschaffenburg, der in der Sendung thematisiert wurde. Die Polizei lobte insgesamt 3000 Mark aus für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen.

Daraufhin ging – unter mehr als 100 Hinweisen – ein Tipp bei der Kripo in Aschaffenburg ein, der zu Nummer 4 führte. Dieser wurde sechs Tage nach Ausstrahlung des TV-Aufrufs im Kreis Offenbach festgenommen. Der Mann bewegte sich in Zuhälterkreisen und war bei einer »selbstständigen Unternehmerin in Sachen Liebe« untergetaucht, wie das Main-Echo wusste.

ERSTER PROZESS

Es sei der »vermutlich spektakulärste Prozess, der je im neuen Justizgebäude an der Aschaffenburger Erthalstraße abgelaufen ist«, hießt es im Main-Echo, als im April 1972 die turbulente Verhandlung gegen Nummer 1, 2 und 3 begann. Sie sollte zweieinhalb Monate, bis Ende Juni, dauern, nicht zuletzt wegen der cholerischen Auftritte und beleidigenden Äußerungen des ersten Verteidigers der Brüder, der irgendwann nach zig Befangenheitsanträgen das Handtuch warf.

o Nummer 1 hatte schon längst gestanden und versuchte, die drei anderen Männer zu entlasten: »Die beiden Männer hier auf der Anklagebank sind unschuldig, ebenso der dritte Verdächtige, der festgenommen ist. Ich selbst wurde zu dieser Tat erpresst«, sagte er im Gerichtssaal. Angeblich sei er von französischen Kriminellen, die er gar nicht kannte, bedroht worden: Sollte er sich weigern, würden sie seine Verlobte töten. Die »Erpresser« wurden nie ausfindig. Es handelte sich um eine waschechte Räuberpistole. Genauso war es mit der Geschichte, er sei berauscht gewesen wegen der Einnahme einer Beruhigungstablette.

o Nummer 2 blieb bei seinen Angaben: »An der Tat in Aschaffenburg war ich nicht beteiligt.« Die beiden Brüder wurden »wegen eines Verbrechens des fortgesetzten schweren Raubes in Mittäterschaft« rechtskräftig zu 10 beziehungsweise 9 Jahren Gefängnis verurteilt.

o Nummer 3 behauptete: »Mit der Sache habe ich nicht das geringste zu tun.« Eine Beteiligung am Überfall sah das Gericht als nicht nachgewiesen an. Dem Angeklagten wurde schließlich lediglich zur Last gelegt, dass er vor dem Überfall den geplanten Fluchtweg erkundet hatte. Nummer 3 wurde daher nur wegen Beihilfe verurteilt. Auf seine Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten wurde die Untersuchungshaft angerechnet, so dass er aufgrund fehlender Haftgründe nach dem Urteil gleich auf freiem Fuß war.

Unter die Zuhörer mischte sich auch Schriftsteller Henry Jäger, der mit den Brüdern eine gemeinsame Vergangenheit teilte. Noch während des Prozesses erschien in einer Illustrierten ein Beitrag von ihm, in dem Jäger Nummer 1 bis 4 namentlich als Täter des Hypo-Raubs benennt.

ZWEITER PROZESS

o Nummer 4 stand erst im Januar und Februar 1974 vor Gericht. Das Verfahren war von dem Prozess gegen die drei anderen Männer abgetrennt worden, weil die Staatsanwaltschaft noch gegen ihn ermittelte. Die Verhandlung gab für Außenstehende einen Einblick ins kriminelle Milieu: Mehrere Zeugen, die Angaben zu einer Tatbeteiligung des Angeklagten gemacht hatten, wurden bedroht und widerriefen ihre Aussagen im Prozess, Tenor: »Lieber einen Meineid auf dem Gewissen, als eine Kugel im Kopf.« Nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, ob Nummer 4 den VW-Fahrer mit einer Waffe bedroht hatte und mit dem geraubten Auto geflüchtet war. Das Gericht war jedoch von seiner Mittäterschaft am Raub überzeugt und schickte ihn wegen »schweren Raubs in Mittäterschaft« für 7 Jahre ins Gefängnis.

Nina Lenhardt

Manfred Röllinghoff schrieb über Tat und Prozess Manfred Röllinghoff. Foto: Björn Friedrich Für das Main-Echo berichtete Manfred Röllinghoff (Foto: Björn Friedrich) früher unter anderem über Kriminal- und Gerichtsfälle in Aschaffenburg. »Der Überfall wurde morgens in der Redaktionskonferenz bekannt und ich bin hingeschickt worden«, erinnert sich der Journalist. »Es war ein schönes Thema, denn ein so ein Bankraub kommt ja nicht alle Tage vor.« Tatsächlich gab es danach keinen vergleichbaren Überfall mehr in unserer Region. Als Röllinghoff am Tatort ankam, waren Polizei und Staatsanwaltschaft vor Ort, die Festnahmen bereits erfolgt. Da die Mitarbeiter und die Kunden der Bank von den Ermittlern abgeschirmt wurden, sprach der Redakteur mit Zeugen, die die Flucht beobachtet hatten. Dabei stieß er auf einen Bekannten, einen Vertreter eines Autohauses, bei dem er sein Auto gekauft hatte. Der Mann hatte sich einem der Täter mit seinem Fahrzeug in den Weg gestellt. Und noch einen Aspekt verbindet Röllinghoff mit dem Raub: »Ich hatte mein Konto bei dieser Bank. Aber mein Geld war noch da!« Auch den Gerichtsprozess begleitete der Main-Echo-Mitarbeiter, der mittlerweile in Rente ist. Ihm ist der erste Verteidiger der angeklagten Brüder, der unter anderem wegen seines aufbrausendem Verhalten und zahlreichen Anträgen auffiel, besonders im Gedächtnis geblieben: »Der war ein bekannter Strafverteidiger aus Frankfurt, ein großer Schaumschläger. Seine Mandanten waren ja Gangster, die wollten was erleben und er wollte bei ihnen Eindruck machen. Als seine Mandanten kein Geld mehr hatten, kam er Knall auf Fall nicht mehr zum Gericht.« Warum die auswärtigen Täter – eigentlich teilweise ausgewiesene Profis – sich ausgerechnet die Aschaffenburger Bankfiliale ausgesucht hatten, ist dem Journalisten bis heute ein Rätsel: »Die Hypo war mitten in der Stadt, es gab viel Verkehr und man kam nicht gut weg.« nle

Wie zwei Polizisten Nummer 1 und 4 schnappten

Hypo-Raub: Polizisten Roland Holzmann und Lothar Klutz spielten nach Banküberfall 1971 wichtige Rollen – Beim LKA Hessen und in der Sendung »Aktenzeichen XY ungelöst«

Der Überfall auf die Hypobank am 12. Juli 1971 in Aschaffenburg hat zwei Polizisten ganz besondere Einsätze beschert: Einer nahm Täter Nummer 1 fest und spielte bei der Sendung »Aktenzeichen XY ungelöst« mit. Der andere wurde zum hessischen Landeskriminalamt (LKA) entsandt, traf einen Tippgeber und schnappte Nummer 4.

Treffen pensionierter Polizisten in der Bodelschwinghstraße in Aschaffenburg: Lothar Klutz (links) überwältige hier 1971 den ?ersten von vier Hypobank-Räubern. Roland Holzmann gelang später die Festnahme des letzten flüchtigen Täters.

o Lothar Klutz: »Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, das war schon ein Ereignis für uns«, sagt der heute 82-Jährige. Am Tattag war er in der Frühschicht der Polizei Aschaffenburg-Stadt eingeteilt, die im Rathaus ihren Sitz hatte. Mit einem Streifenkollegen fuhr der Polizeihauptmeister zum Tatort. »Über Funk wurde uns mitgeteilt, dass die automatischen Tore geschlossen waren, und ein oder zwei Täter über das Tor in die Frohsinnstraße geflüchtet waren.« Der damals 32-Jährige lenkte den Wagen in die Bodelschwinghstraße. Dort zeigten Zeugen mit den Fingern auf einen VW-Bus, der vor der Commerzbank stand.

»Ich sprang aus dem Auto und bin hingesaust, jemand saß maskiert im Bus und versuchte ihn zu starten. Ich riss die Fahrertür auf und der Mann hielt sich seine Pistole in den Mund. Irgendwie konnte ich ihm die Waffe entwenden.« Zusammen mit seinem Kollegen überwältige der Polizist Täter Nummer 1. Im Fußraum des Beifahrersitzes lag eine Tasche mit Geldscheinbündel. Klutz, mit der Verhaftung des Verdächtigen beschäftigt, dachte: »Hoffentlich kommt jetzt keiner der anderen Täter und klaut die.«

o Roland Holzmann: Der Hypo-Raub »war mein erster Bankraub und der größte, den es in Aschaffenburg gegeben hat«, sagt der heute 79-Jährige. 1971 war er Kriminalmeister bei der Aschaffenburger Kripo im Sachgebiet für Raub und Einbrüche. An dem Montag vor 50 Jahren kam er gerade aus dem Urlaub zurück, als der Notruf einging und er zum Tatort fuhr. »Die Leute standen um die Bank herum, es gab noch kein Flatterband«, schildert er. Holzmann und seine Kollegen kümmerten sich um die Vernehmungen der Festgenommenen.

Der Nachname der Brüder, die einschlägig vorbestraft waren, war ein Begriff bei der Polizei, »die Führungskräfte wandten sich gleich ans hessische Landeskriminalamt, um sich auszutauschen.« Dort wurde man »hellwach«: In Wiesbaden bestand zu diesem Zeitpunkt eine Sonderkommission (Soko), in der sechs bis sieben Beamte an ungeklärten Raubfällen aus ganz Deutschland arbeiteten. Die Polizeiführung in Würzburg entschied: Roland Holzmann, der Sachbearbeiter des Hypo-Raubs war, sollte ab September nach Wiesbaden abgeordnet werden. Ziel: die Ermittlung von Nummer 4.

Mit der Soko klapperte Holzmann Kontaktpersonen aus dem Milieu ab, aber der entscheidende Hinweis fehlte. Dann dachte man an die ZDF-Fernsehsendung »Aktenzeichen XY ungelöst«, die seit ein paar Jahren ausgestrahlt wurde, das LKA hatte bereits Kontakte zum Sender in Mainz. »Ich war mehrmals dort und habe den Fall mit einem Redakteur durchgeackert«, sagt Holzmann. Unter strengster Geheimhaltung wurde das Drehbuch geschrieben und sollte gefilmt werden. »Aber es gab ein Hindernis: Die Redaktion wollte Dienstfahrzeuge mit WÜ-Kennzeichen im Beitrag zeigen«, weiß Holzmann. Gegen die Widerstände aus Würzburg half Überzeugungsarbeit: Es sei ja positive Öffentlichkeitsarbeit.

o Lothar Klutz: Mit den Ermittlungen hatte Lothar Klutz nach der Festnahme nichts zu tun. Bis er eines Tages angesprochen wurde, ob er bei der Sendung »Aktenzeichen XY ungelöst« sich selbst spielen wolle. »Das war wohl eine Anerkennung aufgrund des Erfolgs«, meint Klutz. Mit einem Kollegen fuhr der damals 32-Jährige zum zweitägigen Dreh nach Düsseldorf. »Ich hatte keine Schauspielerfahrung und ich habe kein Drehbuch bekommen. Es hieß: Machen Sie einfach!« Und so spielte er den Polizisten Klutz, trug seine Uniform und stellte die Festnahmeszene nach. Es machte ihm Freude: »Ich war schon immer ein Typ, der was erleben wollte und Action braucht«, sagt der 82-Jährige.

Aschaffenburg sei immer ein ruhiges Pflaster gewesen, meint Klutz: »Vermutlich kamen die Täter wegen der Landesgrenze hierher, denn die Verbindung zu den Dienststellen in Hessen war damals ja noch nicht so einfach wie heute.«

Schutzpolizist Lothar Klutz spielt sich selbst: Szene der Festnahme von Nummer 1 aus der Sendung »Aktenzeichen XY ungelöst« von 1971

o Roland Holzmann: Nach der Ausstrahlung der »XY ungelöst«-Sendung am 10. Dezember 1971 saß Holzmann in der Dienststelle in Aschaffenburg, um Hinweise zu sichten. Er nahm ein Telefonat entgegen – und bekam einen vielversprechenden Tipp, der zu Erkenntnissen der LKA-Soko passte. Der Anrufer stammte aus dem kriminellen Milieu und wollte um jeden Preis als Informant anonym bleiben. Man vereinbarte ein Codewort und einen Treffpunkt auf neutralem Grund in Frankfurt. Beide Seiten waren zunächst misstrauisch: »Wir konnten ihn ja nicht durchsuchen und schauen, ob er eine Waffe dabei hat«, so Holzmann. Der Tipp des Mannes führte tatsächlich zu Nummer 4.

Dieser versteckte sich unter falschem Namen in einem Haus im Kreis Offenbach, das Polizisten, darunter Holzmann, am 16. Dezember umstellten. »Ein Trupp ging rein und er wollte über das Dach flüchten. Dann schaute er in meine Waffe und ergab sich«, erinnert sich Holzmann. Für den Aschaffenburger Polizisten war damit das Abordnungs-Ziel erreicht. Er schrieb noch einen Abschlussbericht, dann musste er zurück in die Heimat.

Bis heute weiß Roland Holzmann nicht, warum sich der Tippgeber meldete: »Wir haben spekuliert, was er sich davon versprach. Wir wissen nicht, ob er eine offene Rechnung mit Nummer 4 hatte.« Geld für die Information forderte der Mann laut Holzmann jedenfalls nicht.

Der Informant bekam am Ende trotzdem Bares von der Polizei: Das LKA München hatte nämlich bei »XY ungelöst« insgesamt 3000 Mark als Belohnung ausgelobt.

Nina Lenhardt