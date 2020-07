Von Wespe verfolgt: Schwangere stürzt bei Großheubach von E-Bike

Die Frau fuhr gegen 19.00 Uhr den Radweg von Miltenberg nach Großheubach entlang. Eine Wespe flog in das Dekollete der Dame, die beim Versuch, die Wespe zu verjagen, vom Pedelec stürzte. Sie erlitt zwar nur Schürfwunden, da sie aber hochschwanger ist, wurde sie zur Sicherheit im Krankenhaus untersucht. Am Pedelec entstanden Kratzspuren in Höhe von ca. 100,- EUR.

In der Zeit von Montag auf Dienstag wurde in Großheubach, Beim Trieb, mehrere Metall-Abfälle gestohlen. Die Abfälle sollten eigentlich von einem Schrotthändler abgeholt werden, waren aber plötzlich verschwunden. Es handelte sich um verschiedene Metallrohre, Stahlträger und einen Hometrainer. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 100,- EUR.