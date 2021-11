Von Kraftrad gestürzt: Fahrer leicht verletzt 

Durch den Sturz erlitt der 24-Jährige leichte Verletzungen, welche jedoch nicht ärztlich behandelt werden mussten. Am Kraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Am Freitag gegen 9.45 Uhr parkte ein 59-Jähriger seinen Mazda in einem Parkhaus

in der Alexandrastraße. Als er gegen 14 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte,

stellte er Beschädigungen im Bereich des hinteren linken Kotflügels fest. Der Verursacher

hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.



Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizei Aschaffenburg/mm