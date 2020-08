Von der Straße abgekommen - 68-Jähriger eingeklemmt

Zirka 200 Meter vor dem Ortseinfahrtsschild "Froschhausen" geriet der Mann mit seinem weißen Renault Master aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Straße ab. Er fuhr über eine dortige Metall-Absperrung und überschlug sich mehrfach. Das Fahrzeug blieb letztendlich auf der linken Fahrzeugseite am Straßenrand liegen. Der Mann musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug herausgeschnitten werden und kam in ein Krankenhaus. Das Auto wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 11.500 Euro geschätzt. Die Landesstraße war für gut zwei Stunden gesperrt. Unfallzeugen melden sich bitte bei Polizei in Seligenstadt (06182 8930-0).

Wer beschädigte den schwarzen Mercedes am See?

Großkrotzenburg. Die Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall am Badesee. Ein 25-Jähriger hatte seinen Mercedes auf dem Parkplatz um 11.30 Uhr abgestellt. Als er gegen 17.10 Uhr wieder an sein Fahrzeug kam, stellte er fest, dass ein Unbekannter seinen Wagen im hinteren rechten Bereich angefahren hatte. Dann fuhr er weiter, ohne seinen Pflichten als Unfall-verursacher nachgekommen zu sein. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Hanau-Großauheim unter der Telefonnummer 06181 9597-0 entgegen.

koc/ Polizei Offenbach