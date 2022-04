Von Auto und Bus erfasst - Mann stirbt bei Unfall in Haibach

Kurz nach 18 Uhr war der Mann laut Polizei mit einem Linienbus von Aschaffenburg kommend in Richtung Haibach unterwegs. An einer Bushaltestelle in der Würzburger Straße stieg er aus. Danach wollte er auf die andere Straßenseite gehen, um dort einen anderen Bus zu erreichen. Hierbei achtete er nicht auf den fließenden Verkehr. Eine in Richtung Ortsmitte fahrende Autofahrerin hatte keine Chance, um den Mann rechtzeitig zu erkennen. Sie erfasste ihn, als dieser vor dem Bus auf die Straße lief.

Nach dem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug wurde der Mann auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo ihn der entgegenkommende Bus erfasste. Der eintreffende Notarzt konnte bei dem Mann nur noch den Tod feststellen. In beiden Bussen befanden sich zum Unfallzeitpunkt mehrere Insassen. Diese wurden ebenso wie die Fahrzeugführer der beteiligten Fahrzeuge durch ein Kriseninterventionsteam betreut. Hierzu hatte die Feuerwehr Haibach abseits der Unfallstelle ein Betreuungszelt aufgebaut.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugerufen. Die Feuerwehr Haibach sicherte die Unfallstelle ab, leitete den Verkehr um und reinigte die Fahrbahn. Die Durchgangsstraße war rund drei Stunden komplett gesperrt.

Ralf Hettler