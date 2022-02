Vom Bremspedal gerutscht - Unfall in Alzenau

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstag zwischen 13.45 und 16.45 Uhr wurde ein VW, der in der Lise-Meithner-Straße abgestellt war, von einem bislang unbekannten Fahrzeug an der Front angefahren. Trotz eines Schadens von circa 1.500 Euro flüchtete der Verursacher. Aufgrund des Schadensbildes dürfte es sich um einen Lkw gehandelt haben. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Fehler beim Rangieren in Strötzbach

Mömbris-Strötzbach, Lkr. Aschaffenburg. Ein 22-jähriger Lkw-Fahrer beschädigte am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr beim Rangieren in der Womburgstraße einen VW. Dessen Fahrerin hatte hinter dem Lkw gehalten. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt knapp 1.000 Euro.

Fahrrad in Großwelzheim gefunden - Besitzer gesucht

Karlstein-Großwelzheim, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstag, 15.01.2022, wurde Am Leinritt ein Mountainbike der Marke Zündapp aufgefunden und sichergestellt. Der Besitzer wird gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau