An dem Wagen entstand Sachschaden an der Front in Höhe von rund 4000 Euro. Hinweise auf einen möglichen Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Kleinunfall

Miltenberg. Am Samstagmorgen kam es gegen 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Peugeot und einem Toyota. Beim Ausparken touchierte der 59-Jährige Toyota-Fahrer den geparkten Peugeot. An beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.