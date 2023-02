Volltrunkene Autofahrt bei Külsheim endet im Straßengraben

ARCHIV - Ein Alkoholtest bei einem Mann, aufgenommen am 04.02.2005 während einer Polizeikontrolle bei Karlsruhe. Foto: Uli Deck/dpa (zu dpa "Alkohol hinterm Steuer - schwere Unfälle mit hohem Promillewert" vom 11.04.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Der 55-jährige Fahrer eines BMW Mini blieb am Mittwoch mit seinem Pkw stecken, nachdem er bei Külsheim von der Fahrbahn abkam. Der Mann fuhr gegen 3.30 Uhr die Landesstraße 508 von Hundheim in Richtung Steinbach. Kurz nach dem Ortausgang Hundheim kam er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung von der Straße ab und blieb mit seinem Auto im feuchten Untergrund stecken. Anwohner bemerkten dies und verständigten die Polizei. Diese konnte den 55-Jährigen bei dem erfolglosen Versuch seinen BMW zu bergen antreffen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,7 Promille, weshalb der Führerschein des Mannes beschlagnahmt und er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

7.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Boxberg. Die Verkehrspolizei Tauberbischofsheim sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter am Dienstagmorgen einen Unfall auf der A81 verursachte. Die 27-jährige Fahrerin eines Seats war gegen 9.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ahorn und Boxberg in Richtung Heilbronn mit rund 150 km/h auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Plötzlich fuhr ein Pkw, der auf dem rechten Fahrstreifen war unmittelbar nach links vor die 27-Jährige, um ein vor ihm fahrendes Auto zu überholen. Die Seat-Lenkerin musste stark abbremsen und nach links ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Durch das Ausweichmanöver touchierte ihr Fahrzeug die Mittelschutzplanke. Am Auto entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Unfalls zu kümmern.

Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizei Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 60040 entgegen.

Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Bad Mergentheim. Mit ihrem Fahrrad stürzte eine 70-Jährige am Dienstagmorgen in Bad Mergentheim. Die Frau fuhr gegen 10 Uhr mit ihrem Zweirad auf der Boxberger Straße von der Bregenzer Straße kommend in Richtung Innenstadt. Dort streifte sie einen am Straßenrand geparkt Pkw und kam dadurch zu Fall. Hierbei erlitt sie schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Sie trug beim Unfall keinen Helm. Am Auto entstand kein Sachschaden.

Zeugen nach zwei Unfallfluchten gesucht

Tauberbischofsheim. In zwei Fällen beschädigten unbekannte Fahrzeuglenker am Dienstag in Tauberbischofsheim andere Pkws. Auf dem Parkplatz unterhalb des Seniorenzentrums in der Kapellenstraße sorgte ein Unbekannter zwischen 7.15 Uhr und 16.15 Uhr für einen Sachschaden von rund 1.000 Euro an einem abgestellten Audi A3. In einem weiteren Fall entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro an einer Mercedes A-Klasse, die in der Eichendorffstraße geparkt war. Der Täter befuhr die Eichedorffstraße in unbekannte Richtung, als er zwischen 5.45 Uhr und 10.45 Uhr den geparkten Pkw am Heck beschädigte. Beide Fahrer flüchteten anschließend.

Daher werden Zeugen, die Hinweise geben können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

