Am Abend des 11.08.2021 gegen 21:00 Uhr kam es auf dem Volksfestplatz zu einem Geldbörsendiebstahl aus einer Handtasche. Eine Kundin eines Fahrgeschäftes hatte ihre Handtasche vor dem Fahrgeschäft abgestellt und bemerkte bei Rückkehr, dass ihre Handtasche offen stand und erblickte eine junge Frau mit ihrem Geldbeutel in der Hand. Gemeinsam mit der Mutter und dem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnte die junge Frau an einer Bushaltestelle in der Nähe erkannt werden. Hier versuchte sie, den Geldbeutel auf den Boden fallen zu lassen. Im Geldbeutel waren noch die 10 Euro Bargeld und der Ausweis der Geschädigten. Diesen bekam sie gleich vor Ort zurück. Gegen die 17-Jährige wurde Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fahrraddiebstahl geklärt

Dank eines aufmerksamen Mannes konnte am Nachmittag des 11.08.2021 ein Fahrraddiebstahl aufgeklärt werden. Er erkannte im Zug von Miltenberg nach Aschaffenburg das Rad wieder, das seinem Freund Mitte Juli in Schweinheim gestohlen wurde und alarmierte die Polizei. Bei der Überprüfung am Bahnhof wurden die Angaben bestätigt. Gegen den 19-Jährigen Aschaffenburger, der mit dem Rad unterwegs war, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Unter Kokain-Einfluss Auto gefahren

Kleinostheim. Mit einer abgegebenen Blutprobe und Sicherstellung des Führerscheins endete am Mittwochabend, gegen 23:20 Uhr die Fahrt eines 30-Jährigen. Dieser wurde mit seinem Pkw in Kleinostheim einer Kontrolle unterzogen, nachdem er trotz Dunkelheit ohne Licht und sehr unsicher fuhr. Nachdem deutliche Anzeichen für Drogenkonsum beim Fahrer vorhanden waren, wurde ein Vortest durchgeführt, der Hinweise auf Kokain-Einfluss ergab. Zudem war die Fahrerlaubnis des Mannes nicht mehr gültig.

Vorgeschriebene Drosselung des Rollers ausgebaut

Stockstadt. Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch, 11.08.2021 um 16:14 Uhr auf dem Radweg zwischen Stockstadt und Aschaffenburg wurde festgestellt, dass der 16-Jährige Fahrer nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für den Roller aufwies. Er hatte die vorgeschriebene Drosselung für das Kleinkraftrad ausgebaut, jedoch reichte hier die bestehende Fahrerlaubnis nicht mehr aus. Das Krad wurde sichergestellt und es erfolgt Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

sob/Polizei Aschaffenburg