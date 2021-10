Volksfest Dahoam in Eisenbach: Zapfanlage geklaut

Deswegen entschlossen sie sich, eine Zapfanlage mitzunehmen, wurden hierbei jedoch von Mitarbeitern der Sicherheitsfirma gesehen. Der erste Täter, der die Zapfanlage mitnahm., wurde daraufhin von diesen verfolgt. Es gelang ihnen auch, die Anlage wieder zuruckzuerlangen. Fast zeitgleich entwendeten die zwei anderen Täter drei Kartons Jägermeister, wurden hierbei aber ebenfalls beobachtet. Sie schlossen die Kartons in einem Fahrzeug ein. Die Beteiligten wurden bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festgehalten, wobei es noch zu einer versuchten Körperverletzung zum Nachteil des Veranstalters kam. Einer der Diebe versuchte ihn mit der Faust zu schlagen, was ihm aber nicht gelang. Nach Eintreffen der Polizei konnte der Sachverhalt aufgeklärt werden. Es gelang der Streife die erbeuteten Kartons aus dem Fahrzeug sicherzustellen und diese an den Veranstalter zuruckzugeben. Die Beute hätte einen Wert von rund765 Euro gehabt. Gegen die drei Männer wird nun wegen des Diebstahls und der versuchten Körperverletzung ermittelt.



Zu lange gefeiert

Leidersbach-Volkersbrunn. Eine gut besuchte Veranstaltung im Ortsteil Volkersbrunn fuhrte in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu zwei Polizeieinsätzen. Gegen 2.30 Uhr gingen die ersten Beschwerden ein, dass auf der Veranstaltung immer noch lautstarke Musik zu hören wäre. Eine Streife der Polizei Obernburg nahm sich der Sache an und sorgte fur Ruhe. Der Veranstalter wurde hierbei zunächst mundlich uber die geltenden Vorschriften belehrt und es kehrte Ruhe ein. Diese endete jedoch recht schnell wieder, so dass gegen 3.30 Uhr erneut eine Beschwerde einging. Die Streife fuhr erneut an den Einsatzort und beendete die Veranstaltung. Daruber hinaus erwartet den Veranstalter nun eine Anzeige wegen Ruhestörung und Verstoßes gegen die geltenden Auflagen fur die Veranstaltung.