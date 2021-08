Bei der Verkehrskontrolle konnte weiterhin festgestellt werden, dass der Fahrer die erforderlichen Aufzeichnungen über Lenk- und Ruhezeiten nicht mitführte. Da es sich bei dem Fahrer um einen polnischen Staatsangehörigen handelte, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 125 Euro erhoben. Der Fahrer konnte nach einer ausgedehnten Ruhepause seine Fahrt fortsetzen.

Gemünden. In der Nacht zum Sonntag gegen 2.20 Uhr befuhr eine 24-jährige Autofahrerin die B 26 von Neuendorf kommend in Fahrtrichtung Langenprozelten. Hierbei kreuzte ein Fuchs die Fahrbahn. Die Fahrerin erfasste das Tier, das getötet wurde. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

Am Samstagabend gegen 21.10 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2303 zwischen Gemünden und Schaippach ebenfalls zu einem Wildunfall. Zwei Rehe querten die Straße, wobei eine 43-jährige Autofahrerin eines der Tiere mit ihrem DaimlerChrysler erfasste. Das Wild wurde dabei getötet. Ob am Fahrzeug ein Schaden entstanden ist, war in der Dunkelheit nicht feststellbar.

Ölspur verursacht

Rieneck. Am Samstag gegen 13 Uhr wurde eine Ölspur auf der Umgehungsstraße Rieneck, zwischen dem Kreisel Sportplatz und der Einfahrt Burgsinner Straße, mitgeteilt. Die Feuerwehr Rieneck wurde alarmiert, sie streute die Dieselspur ab.

Hinweise auf den bislang unbekannten Verursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Polizei Gemünden/mm