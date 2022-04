Vier Verletzte nach Unfall in Sulzbach

Gegen 21 Uhr war der 18-jährige Fahrer eines VW von Kleinwallstadt kommend in Richtung Sulzbach unterwegs. Kurz vor der Mainbrücke kam der Fahranfänger auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Opel kollidierte und anschließend noch mit dem am Opel angehängten Anhänger zusammenstieß. Durch den Zusammenstoß löste sich der Anhänger und landete auf der Seite liegend am Fahrbahnrand. Der Frontera kam quer zur Straße zum Stehen.

Sowohl der Unfallverursacher, wie auch seine beiden Mitfahrer und der Opelfahrer wurden nach einer notärztlichen Erstversorgung zum Teil mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert.

Ein zufällig hinzugekommenes Fahrzeug der Feuerwehr Aschaffenburg übernahm die Erstmaßnahmen. Durch die Feuerwehr Sulzbach wurde die Unfallstelle abgesichert und ausgeleuchtet, sowie die Fahrbahn gereinigt und der Verkehr umgeleitet.

Die Staatsstraße war bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten für rund zwei Stunden komplett gesperrt.

An beiden Fahrzeugen und auch dem Anhänger entstanden wirtschaftliche Totalschäden – sie mussten abgeschleppt werden.

rah