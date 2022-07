Vier Verletzte nach Unfall bei Großheubach

Gegen 11.45 Uhr war ein 67-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Staatsstraße 2309 in Richtung Großheubach unterwegs. In Höhe des Industriegebietes wollte er auf die Ortsumgehung in Richtung Bürgstadt nach links abbiegen und übersah dabei vermutlich einen entgegenkommenden VW. Der VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte frontal mit dem Mercedes. Anschließend prallten die beiden Fahrzeuge noch in einen im Einmündungsbereich wartenden Betonmischer.

Um die Beifahrerin im VW möglichst schonend aus dem Fahrzeug zu retten, musste die Feuerwehr das Dach abnehmen. Auch zur Rettung der Beifahrerin im Mercedes kam hydraulisches Rettungsgerät zum Einsatz. Hier wurde die Tür entfernt.

Während die 58-jährige Beifahrerin des VW mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde, mussten der Unfallverursacher, seine 64-jährige Mitfahrerin und der 60-jährige Lenker des VW mittels Rettungswagen in umliegende Kliniken eingeliefert werden.

Die Feuerwehr Großheubach sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr. Sowohl die Staatsstraße als auch die Abfahrt von der Umgehungsstraße in Richtung Miltenberg waren über zwei Stunden komplett gesperrt.

Beide Autos haben nur noch Schrottwert und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Ralf Hettler