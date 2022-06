Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Marktheidenfeld

Zu kleineren Verkehrsbehinderungen kam es am Mittwoch, nach einem Unfall an der Auffahrt der St2312 auf die B8. Eine 29-jährige Marktheidenfelderin fuhr mit ihrem Audi auf der B8 von Altfeld in Richtung Hafenlohr und wollte an der Abfahrt zur Staatsstraße 2312 nach links abfahren. Ihr entgegen kam eine 46-jährige Frau aus Marktheidenfeld mit einem Seat Cupra auf Jungfernfahrt, diese wollte der B8 geradeaus folgen. Aus bislang ungeklärter Ursache bog die Audifahrerin trotz des Gegenverkehrs ab und es kam zur Kollision. Dabei wurden alle vier Fahrzeuginsassen verletzt und mussten teilweise stationär in umliegende Krankenhäuser aufgenommen werden. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand (wirtschaftlicher) Totalschaden in Höhe von insgesamt knapp 50.000,- Euro.

Die umliegenden Feuerwehren unterstützten den Rettungsdienst und die Polizei bei ihren Maßnahmen und reinigten außerdem die durch auslaufende Betriebsstoffe verunreinigte Fahrbahn.

Autos stoßen in Schollbrunn zusammen

Zu einem Unfall ohne Verletzte kam es am späten Nachmittag des gestrigen Mittwochs in der Rohrbrunner Straße in Schollbrunn. Ein Paar wollte nach dem Ausfahren aus ihrer Garage mit ihrem BMW in diese einbiegen und konzentrierte sich so auf den Verkehr in Richtung Rohrbrunn, dass die 28-jährige Fahrerin den von rechts kommenden Mercedes einer 44-jährigen Schollbrunnerin übersah und trotz „Vorfahrt gewähren"-Schildes in die Rohrbrunner Straße einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem Sachschaden von insgesamt knapp 10.000,- Euro entstand.

stru/Polizei Marktheidenfeld