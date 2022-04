Vier Verletzte bei Unfall zwischen Laufach und Rothenbuch

Gegen 15.30 Uhr hatte sich ein Opel-Fahrer aus Richtung Lohr kommend an der Kreuzung Sieben Wege auf der Linksabbiegerspur in Richtung der Kreisstraße AB5 eingeordnet. Plötzlich bog er nach rechts in Richtung der Staatsstraße 2317 ab und übersah dabei einen Audi. Dessen Fahrer kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und prallte in die Seite des Opel.

Beim Zusammenstoß wurden die beiden Männer im Opel als auch Fahrer und Beifahrerin im Audi verletzt. Alle vier wurden nach einer Erstversorgung durch den Notarzt in Krankenhäuser eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstanden wirtschaftliche Totalschäden, welche sich auf über 10.000 Euro summieren. Sie wurden abgeschleppt. Bis zur Bergung musste der Kreuzungsbereich teilweise gesperrt werden. Kurz nach 17 Uhr wurde die Unfallstelle wieder freigegeben.

Die Feuerwehr Laufach stellte die Erstversorgung sicher und reinigte die Fahrbahn. Die Unterstützungsgruppe Rettungsdienst aus Laufach und eine zufällig hinzu gekommene First Responder Gruppe der Feuerwehr Waldaschaff waren ebenfalls aktiv.

Ralf Hettler