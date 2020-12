Vier Unfallfluchten im bereich der Lohrer Polizei

Regenrohr in Ruppertshütten beschädigt

Ruppertshütten: Am Dienstag in der Zeit von 07.00 Uhr bis 14.00 Uhr, wurde im Schnabelweg ein Regenrohr eines Anwesens von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren und beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden am Regenrohr. Die Polizei Lohr bittet hierbei um Zeugenhinweise unter Tel. 09352/87410

Pfosten in Lohr angefahren

Lohr a. Main: Am Mittwochmorgen gegen 10.45 Uhr fuhr ein Fahrzeug eines Paketdienstes einen Grundstückpfosten im Sonnenweg um und beschädigte diesen hierbei. Nach dem Anstoß stieg die Fahrerin aus und versuchte den Pfosten wieder gerade zu rücken, was ihr allerdings nicht gelang. Dies alles wurde von einem Zeugen beobachtet, welcher den Vorfall der Polizei meldete. Die Unfallverursacherin selbst hatte sich leider nicht gemeldet und auch nicht ihre Personalien beim Geschädigten hinterlassen. Am Pfosten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200,00 Euro. Diesbezüglich wird Strafanzeige wegen Unfallflucht gegen die Fahrzeugführerin erstattet.

Geparkter Wagen in Lohr beschädigt

Lohr a. Main: Des Weiteren wurde am Dienstagmorgen in der Zeit von 11.00 Uhr bis 11.30 Uhr, im Schafhofweg auf dem Parkplatz einer dortigen Apotheke, ein grauer VW Golf-Plus von einem unbekanntem Fahrzeugführer angefahren und beschädigt. An der Heckstoßstange des Golfs entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 1000,00 Euro. Da sich der Unfallverursacher hier ebenfalls nicht gemeldet hat, wird auch gegen ihn wegen Unfallflucht ermittelt. Die Polizei bittet hierbei ebenfalls um Zeugenhinweise unter Tel. 09352/87410

Außenspiegel in Lohr abgefahren

Lohr a. Main: In der Lehmskaute wurde am Mittwoch in der Zeit von 07.00 Uhr bis 15.00 Uhr, an einem geparkten schwarzen Mercedes der linke Außenspiegel abgefahren. Der bis dato unbekannte Verursacher hinterließ ebenfalls keine Personalien und meldete den Unfall auch nicht bei der Polizei. Deswegen wird auch gegen ihn wegen Unfallflucht ermittelt. Der Sachschaden am Pkw beträgt ca. 500,00 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410

dc/Meldungen der Polizei Lohr