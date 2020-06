Vier Randalierer in der Löherstraße - einer durfte in der Gewahrsamzelle nächtigen

Dabei pöbelten sie Fußgänger an und traten gegen Mülleimer. Mehrere Zeugen beobachteten die Männer. Beim Eintreffen der Polizei tat sich ein 34-Jähriger als Hauptaggressor hervor. Er zeigte sich gegenüber den Beamten derart aggressiv, dass er zur Verhütung von Straftaten in Gewahrsam genommen werden musste. Seinen Rausch - ein Test ergab einen Wert von ca. 1,5 Promille - konnte er anschließend in der Gewahrsamszelle der Polizeiinspektion Aschaffenburg ausschlafen. Seine Mitstreiter verhielten sich nach einem Platzverweis einsichtig und konnten eine Nächtigungsstätte ihrer Wahl aufsuchen.

Elektrisches Skateboard sichergestellt

Aschaffenburg. Eine Streifenbesatzung der PI Aschaffenburg kontrollierte am frühen Sonntagmorgen, kurz nach Mitternacht, einen jungen Mann, der auf einem elektrisch angetriebenen Skateboard über die Willigisbrücke fuhr. Das modische Gefährt hatte keinerlei straßenverkehrsrechtliche Zulassung und ist indes auch nicht zulassungsfähig. Den 25 -jährigen Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen mehrerer Verkehrsdelikte. Das Skateboard wurde sichergestellt.

Betrunkener BMW-Fahrer wurde kontrolliert

Aschaffenburg. In der Würzburger Straße wurde am Samstagmorgen, gegen 07.10 Uhr ein BMW zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Der 24-jährige Fahrzeuglenker hatte bei der Kontrolle ca. 1,34 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.





Räuberischer Diebstahl

Aschaffenburg. Insgesamt 5 Zigarettenpackungen entwendete eine 39 -ährige am Samstag, gegen 20 Uhr kurz vor Ladenschluss, in einem Aschaffenburger Supermarkt. Sie steckte die Packungen dazu in ihre Jackentasche. Als die Dame von der Filialleiterin angehalten wurde, versetzte sie ihr einen Stoß in den Brustbereich. Dadurch kam die Filialleiterin ins Taumeln und die Diebin versuchte zu flüchten. Ein weiterer Kunde eilte der Filialleiterin zur Hilfe und konnte die Diebin noch auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten stellten bei der 39 Jährigen einen Atemalkoholwert von ca. 0,8 Promille fest. Bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg wurde eine Blutentnahme veranlasst. Anschließend wurde die Dame in Sicherheitsgewahrsam genommen. Sie wird wegen räuberischen Diebstahls angezeigt.

Polizei Aschaffenburg/mkl