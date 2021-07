Vier Opferstocke in Kirche in Miltenberg aufgebrochen

Am vergangenen Wochenende wurden 4 Opferstöcke in der Kirche in Miltenberg aufgebrochen. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 50,- EUR, der Sachschaden an den Opferstöcken beläuft sich auf ca. 400,- EUR.

Weilbach-Weckbach. Innerhalb der letzten Woche wurde in Weckbach, Am Sommerberg, ein dort parkender blauer VW auf der kompletten rechten Fahrzeugseite verkratzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000,- EUR.

Seat in Kleinheubach verkratzt

Kleinheubach. In der Zeit von Sonntag, 16.00 Uhr, auf Montag, 06.00 Uhr, wurde in Kleinheubach in der Marktstraße ein ordnungsgemäß parkender grauer Seat an der Fahrertüre verkratzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000,- EUR.

BMW schrammt beim Abbiegen anderen Wagen - Geschädigter bitte melden

Miltenberg. Bereits am Freitag, 23.07.2021, um 15.15 Uhr, fuhr ein 77-jähriger mit seinem schwarzen BMW aus der Bischoffstraße in Miltenberg heraus und bog nach links in die Brückenstraße ab. Dabei touchierte er einen vorbeifahrenden Pkw. Der Geschädigte selber wird noch gesucht, es ist fraglich, ob er den Unfall bemerkt hatte, da er weiterfuhr. Er wird gebeten, sich bei der Polizei in Miltenberg zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg