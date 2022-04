Vier Leichtverletzte nach Überschlag mit Auto bei Alzenau

Bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 3202 bei Albstadt wurden am Dienstagabend 4 Personen leicht verletzt, der Sachschaden summiert sich auf 10.000 Euro. Um 20 Uhr fuhr eine 29-jährige Dacia-Fahrerin von Albstadt in Richtung Rodenbach. Dabei kam sie aus bisher nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Ihr Wagen überschlug sich und landete schließlich auf dem Dach. Die Fahrerin sowie drei Kinder im Alter zwischen zwei und fünf Jahren erlitten leichte Verletzungen. <p>Alle Personen wurden vorsorglich ins Klinikum Hanau gebracht. Der Dacia musste abgeschleppt werden.

Reifen geplatzt - Schaufenster in Hörstein beschädigt

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Ein etwas kurioser Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagmorgen in Hörstein. Ein 55-jähriger Lastwagen-Fahrer fuhr um kurz vor 8 Uhr auf der Hauptstraße. Als er um eine Kurve fahren wollte, touchierte er den Randstein und sein hinterer rechter Reifen platzte. Durch den Druck der „Explosion" wurde die Schaufensterscheibe eines Anwesens zerstört. Fazit: 1.500 Euro Schaden an der Scheibe und 250 Euro an dem Reifen.

Beim Ausweichen gegen Pflanzenschutzgitter gefahren

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstagmorgen um 11.30 Uhr fuhr eine 63-jährige Opel-Fahrerin in der Hanauer Straße gegen ein Pflanzenschutzgitter sowie ein Werbetafel. Nach Angaben der Frau hatte sie einem Pkw, der vom Fahrbahnrand anfuhr, ausweichen müssen. Der Gesamtschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt.

Spielgeräte in Schölkkrippen beschädigt

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Freitag und Montag beschädigten Unbekannte auf dem Gelände des Waldkindergartens in der verlängerten Holzgasse mehrere Spielgeräte. Der Schaden beträgt circa 250 Euro.

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Sonntag um 01.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter in der Hanauer Straße den rechten Außenspiegel eines abgestellten Kleintransporters. Der Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau