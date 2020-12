Vier Flüchtlinge aus Afghanistan bei Hösbach aus Lkw befreit

Das Quartett war in einer verplombten Ladung aus Serbien in einem Lastwagen nach Deutschland gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte der Lkw-Fahrer bei einer Pause auf einem Parkplatz in der Hösbacher Boschstraße gegen 11.45 Uhr Klopfgeräusche aus dem Laderaum vernommen und die Polizei verständigt. Nachdem die eintreffende Streife ebenfalls die Geräusche hörte, ließen die Beamten den Laderaum öffnen und entdeckten die vier Afghanen im Alter von 19 bis 22 Jahren. Nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst, der keiner Auffälligkeiten feststellen konnte, wurden die Flüchtlinge in die unterfränkische Erstaufnahmeeinrichtung nach Geldersheim bei Schweinfurt gebracht. Die vier erwartet nun eine Anzeige wegen illegaler Einreise. Der nach Einschätzung der Polizei unbeteiligte Fahrer des Lkw durfte seine Fahrt fortsetzen.

