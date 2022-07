Vier Fahrradunfälle in Karlstein: Helme Fehlanzeige

Sturz durch falsches Bremsen

Karlstein. Eine Fahrradfahrerin, die den Radweg an der Hanauer Landstraße befuhr, bremste verkehrsbedingt etwas zu stark und kam deshalb zu Sturz. Sie trug keinen Fahrradhelm. Sie erlitt Schürfwunden am Kopf, an den Händen und Armen davon und musste leicht verletztvom Roten Kreuz ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert werden.

Fahrbahn an falscher Stelle überquert

Karlstein. Die Straße an einer unübersichtlichen Stelle überqueren wollte eine 30-jährige Fahrradfahrerin am Donnerstagnachmittag in der Hanauer Landstraße. Obwohl sich wenige Meter entfernt eine Fußgängerinsel befand, versuchte die E-Bike-Fahrerin die Fahrbahn in einem Kreuzungsbereich zu überqueren. Dort kam es dann zum Zusammenstoß mit einem 60 Jahre alten Mercedes-Fahrer, der nach links in die Hanauer Landstraße einbiegen wollte. Durch den Sturz ohne Helm verletzte sich die Radfahrerin leicht, sodass sie vorsorglich mittels Rettungsfahrzeug ins Klinikum Aschaffenburg gebracht wurde.

Unfall mit Radfahrer

Karlstein. Ein 15-jähriger Fahrradfahrer fuhr am frühen Donnerstagabend vom baulich getrennten Radweg in den Fließverkehr ein, ohne auf den Verkehr zu achten. Hier geriet er zu weit auf die Hauptfahrbahn, weshalb er mit einem dort befindlichen Mazda seitlich zusammenstieß. Obwohl der junge Mann ohne Fahrradhelm auf die Motorhaube des Fahrzeugs stürzte, blieb er glücklicherweise unverletzt. Schäden entstanden lediglich an dem Pkw und dem Fahrrad.

Durchfahrtsverbot missachtet

Karlstein. Das durch Verkehrszeichen angeordnete Durchfahrtsverbot in der Friedensstraße missachtete ein 80 Jahre alter Fahrradfahrer zur Mittagszeit. Hier kam er im Baustellenbereich zum Sturz und verlor das Bewusstsein. Ein Anwohner fand den am Boden liegenden Mann und verständigte schließlich die Polizei und den Rettungsdienst. Letztere brachten ihn zur weiteren Abklärung ins Klinikum Aschaffenburg.

Die Polizeiinspektion Alzenau weist ausdrücklich darauf hin, dass das Tragen eines Fahrradhelms erheblichen Verletzungen vorbeugen kann und bittet die Bürger, vor Fahrtantritt zum Helm zu greifen!

Kahl. Am Vormittag fuhr ein 71-jähriger mit seinem Mercedes inklusive Anhänger in den Kreisverkehr auf der Staatsstraße ein. Hierbei geriet er mit seinem Anhänger zu weit nach rechts. In der Folge schaukelte sich der Anhänger auf und stürzte schließlich seitlich um. Hierbei entstand Sachschaden an der Fahrbahn und dem Straßenbelag.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Alzenau. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden die Wände einer Tiefgarage in der Wasserloser Straße durch Graffiti beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Steckerleiste in Brand

Kleinkahl. Ein vermutlich technischer Defekt einer Steckerleiste führte zur Mittagszeit zu einem Brand in einem Kellerraum. Der Brand konnte frühzeitig von einem Anwesenden erkannt und gelöscht werden. Es waren die Freiwilligen Feuerwehren Schöllkrippen, Westerngrund und Kleinkahl im Einsatz.

Polizei Alzenau/mm