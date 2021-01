Vier Baustellencontainer in Altfeld aufgebrochen

Vermutlich in der Nacht zum Samstag machten sie sich im Gewerbegebiet „Söllershöhe“ zu schaffen und richteten durch gewaltsame Aufbrüche einen Sachschaden in Höhe von 1000 € an. Entwendet wurden u. a. eine Rüttelplatte, einen Bohrhammer der Marke Hilti, ein Stromaggregat und eine Stihl-Motorsäge. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Auto beim Wenden übersehen - vier Personen leicht verletzt

Markt Triefenstein, Lkr. Main-Spessart Vier leicht verletzte Personen sowie 11.000 € Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag, gegen 06:15 Uhr, auf der Staatsstraße 2299. Der 23-jährige Fahrer eines Kleintransporters fuhr von Lengfurt in Richtung Homburg. Kurz nach dem Zementwerk fuhr er nach rechts in eine Ausbuchtung, weil er drehen wollte. Beim Wenden in die Fahrbahn übersah er einen aus Richtung Homburg kommenden Pkw Audi. Der Audi-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte in die rechte Fahrzeugseite des Kleintransporters. Die drei Insassen des Transporters sowie der 20-jährige Audi-Fahrer erlitten Prellungen und wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus nach Wertheim gebracht. Die Fahrzeuge wurden von Abschleppunternehmen geborgen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Lengfurt und Homburg waren mit 20 Einsatzkräften vor Ort, leiteten den Verkehr während der eineinhalbstündigen Vollsperrung der Staatsstraße um und streuten die Unfallstelle ab.

Geparktes Auto zerkratzt

Karbach, Lkr. Main-Spessart In der Zeit von Sonntag, 14:00 Uhr, bis Montag 06:50 Uhr, wurde ein in der Marktheidenfelder Straße geparkter weißer Opel beschädigt. Der Wagen stand am rechten Fahrbahnrand. Ein unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseite und richtete einen Schaden in Höhe von etwa 500 € an.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld