Vier Autos mutwillig in Sommerkahl beschädigt

Der Täter riss an einem Opel, einem Smart, einem Ford, sowie einem Fiat die Scheibenwischer ab und verursachte so einen Gesamtschaden von circa 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Verkehrsunfall auf Parkplatz

Alzenau. Bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Daimlerstraße entstand am Donnerstagabend ein Schaden von 10.000 Euro. Gegen 19.45 Uhr wollten eine 25-jährige VW-Fahrerin und ein 25-jähriger Opel-Fahrer zeitgleich den Parkplatz verlassen. Dabei fuhr die VW-Fahrerin dem Opel an einer Einmündung des Parkplatzes in die rechte Seite. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Polizeiinspektion Alzenau