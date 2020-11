Vielzahl von Corona-Partys am Wochenende, deshalb Bitte der unterfränkischen Polizei

Bilanz des Einsatzgeschehens

Im Laufe des vergangenen Wochenendes hatte die unterfränkische Polizei insgesamt 26 Einsätze aufgrund von Verstößen gegen die Kontaktbeschränkungen. Im Rahmen der Streife oder aufgrund von Mitteilungen wurden insgesamt 168 Personen kontrolliert und gegen diese Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, die jetzt der örtlich zuständigen KVB zur Entscheidung über ein Bußgeld vorgelegt werden. In der Mehrzahl der Fälle handelte es sich um private Treffen im öffentlichen Raum, wie z.B. in

· Sulzbach am Main (Lkr. Miltenberg). Nach einer Mitteilung über eine Feier am Grillplatz in der Theodor-Heuss-Straße mit 20 Beteiligten konnten vor Ort noch drei Personen angetroffen werden. Für diese hat das Treffen eine Anzeige zur Folge.

· Großheubach (Lkr. Miltenberg). An einem Lagerfeuer in der Friedhofstraße hielten sich insgesamt sieben Heranwachsende auf. Diese trugen allesamt keine Maske und waren alkoholisiert. Für diese hat das Treffen eine entsprechende Anzeige zur Folge.

· Höchberg (Lkr. Würzburg). Am Sonntag gegen 14.30 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung eines Zeugen ein, nachdem auf dem Sportplatz am Herrnweg ein Fußballspiel mit 14 Teilnehmern und auch Zuschauern stattfinden soll. Mehrere Streifen überprüften den Sachverhalt vor Ort. Letztlich wurden insgesamt 14 Personen angetroffen, davon wurden gegen 8 im Alter von 14 bis 45 Jahren Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Es waren aber auch Einsätze dabei, bei denen die Polizei wegen Ruhestörungen von Zeugen verständigt worden war und im Zuge dessen vor Ort mehrere Haushalte angetroffen wurden:

· Schweinfurt. Im Studentenwohnheim am „Schelmsrasen“ wurde in der Waschküche eine Feier mit 15 Beteiligten veranstaltet. Diese wurde aufgelöst, die Teilnehmer erwartet allesamt eine Anzeige.

· Würzburg. In einer Wohngemeinschaft in der Haugerpfarrgasse konnten bei einer Feier elf Personen aus verschiedenen Haushalten festgestellt werden. Diese erhielten neben einer Anzeige allesamt einen Platzverweis. Zudem konnten geringe Mengen Haschisch sowie auch Ecstasy aufgefunden und sichergestellt werden. Entsprechende Anzeigen nach dem Betäubungsmittelgesetz wurden aufgenommen. Die Betroffenen zeigten sich äußerst uneinsichtig bezüglich der polizeilichen Maßnahmen und kamen einem Platzverweis erst nach Hinzuziehen weiterer Streifen nach.

Dringende Bitte der unterfränkischen Polizei

Die Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes anlässlich der Corona-Pandemie ist absolut notwendig, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.

Bitte halten Sie sich an die geltenden Kontaktbeschränkungen und sprechen Sie auch mit ihren Kindern über die aktuellen Bestimmungen und deren Hintergründe.

Im Rahmen unserer Streife, oder auch wenn wir verständigt werden, müssen wir derartige Treffen im öffentlichen Raum unterbinden und Verstöße auch konsequent zur Anzeige bringen.

In und von Wohnungen führt die unterfränkische Polizei eigeninitiativ keine Kontrollen im Hinblick auf die Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung durch. Anlassbezogen, z.B. wegen einer Mitteilung über Verstöße oder eines Einsatzes aufgrund einer gemeldeten Ruhestörung, erfolgt – den einschlägigen Befugnisnormen entsprechend - das polizeiliche Einschreiten.

Bitte helfen Sie mit, das Virus einzudämmen und bleiben Sie gesund!

stru/Polizeipräsidium Unterfranken