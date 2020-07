Videoaufzeichnung entlarvt Ladendiebin

Sie entwendete im Zeitraum von 16. bis 25. Juni insgesamt Waren im Wert von circa 96 Euro und konnte hierbei im Nachgang eindeutig als Täterin identifiziert werden.

Verkehrsunfallflucht in Obernau

Aschaffenburg-Obernau. Am frühen Sonntagmorgen, kurz nach Mitternacht wurde in der Orffstraße ein Halter eines geparkten Autos durch einen lauten Schlag auf eine Verkehrsunfallflucht aufmerksam. An seinem Wagen wurden der linke Seitenspiegel sowie die Seite des Autos beschädigt. Der Sachschaden beträgt circa 1500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch weiter. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 06021- 8572200.

Verkehrsunfallflucht durch aufmerksame Zeugen geklärt

Aschaffenburg. Dank aufmerksamer Zeugen konnte eine Verkehrsunfallflucht in der Südbahnhofstraße geklärt werden. Hier wurde die Dame bei ihrer Rückkehr vom Einkauf von Zeugen angesprochen, die beobachtet haben, wie ein Auto beim Einparken einen Schaden am Fahrzeug verursacht hat. Mit diesen Hinweisen konnte die Verursacherin schnell ausfindig gemacht werden. Gegen die 68-Jährige wurde ein Ermittlungsersuchen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Die Schadenshöhe wird auf circa 500 Euro geschätzt.



Beifahrertüre am geparkten Wagen zerkratzt - Zeugenaufruf

Aschaffenburg. Am Samstag parkte ein Halter seinen Daimler im Zeitraum von 6.45 bis 13.55 Uhr am Hohenzollernring ab. Bei der Rückkehr musste der Halter einen Kratzer auf der Beifahrerseite feststellen, der etwa 46 Zentimeter lang ist. Der Schaden wird auf rund 750 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021-8572200 zu melden.

mkl/Polizei Aschaffenburg