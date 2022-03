Viano vor Kindergarten in Sulzbach beschädigt

Als sie am Samstagmorgen, gegen 08:30 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zuruckkehrte, musste sie feststellen,

dass dieses im linken Bereich des Hecks erheblich beschädigt wurde. Der Schaden wird auf

mindestens 1.500 EUR geschätzt. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf den Verursacher oder das von ihm benutzte Fahrzeug vor.

Betrunken mit Transporter unterwegs

Erlenbach. Um 1 Uhr morgens haben Beamte der Polizei Obernburg am Sonntag einen 59-jährigen aus Mömlingen mit seinem VW Transporter in der Mainhausener Straße in Erlenbach a.Main angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle konnten deutlicher Alkoholgeruch und Anzeichen fur ubermäßigen Alkoholkonsum beim Fahrer festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von ca. 1,5 Promille. Die eingesetzten Beamten ordneten daraufhin bei dem Herrn eine Blutentnahme an. Sein Fuhrerschein wurde Fuhrerschein wurde sichergestellt.

Unter Drogen



Elsenfeld. Am Samstagnachmittag haben Beamte der Polizei Obernburg eine junge Frau aus Erlenbach mit ihrem Hyundai in der Glanzstoffstraße in Elsenfeld angehalten und uberpruft. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle bemerkten die eingesetzten Beamten Auffälligkeiten bei Fahrzeugfuhrerin, welche auf Drogenkonsum hindeuteten. Auf Vorhalt der Feststellungen räumte

diese den zeitnahen Konsum von Marihuana ein. Ein durchgefuhrter Drogentest bei der 24-Jährigen

verlief positiv. Die eingesetzte Streife ordnete daraufhin bei der jungen Frau eine Blutentnahme an.

Ihr wurde das Fuhren von Kraftfahrzeugen fur mindestens 24 Stunden untersagt.

mkl/Polizei Obernburg