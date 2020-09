Verwirrter Mann in der Parkanlage in Lohr

Beim Eintreffen der Streifenbesatzung stand tatsächlich ein 40-jähriger Mann barfuß neben dem Brunnen und machte gegenüber den Beamte verwirrte Angaben.

Als die Beamten den Mann aufforderten, den Sperrpfosten wieder aus dem Brunnen zu holen, versuchte dieser mit einem Kopfsprung nach dem Pfosten zu tauchen. Aufgrund seines Zustandes brachten die Beamten den Mann anschließend in seine Wohnung in der nahegelegenen Gerbergasse. Später wurden die Eltern des Mannes verständigt, die sich um ihren Sohn kümmerten.

Nach bisherigem Sachstand dürfte an dem besagten Metallpfosten kein Sachschaden entstanden sein. Der Grund für den verwirrten Zustand des Mannes ist nicht bekannt.

Verkehrsunfall wegen Verstoß gegen Rechtsfahrgebot

Krommenthal/Wiesthal. Auf der Staatsstraße 2317 kam es am Donnerstag zwischen Krommenthal und Wiesthal zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines weißen Renault Trafic befuhr um 14.30 Uhr die St 2317 von Krommenthal in Richtung Wiesthal. Nach der dortigen Bahnunterführung kam ihm ein kleinerer dunkler SUV mit einer weiblichen Fahrerin entgegen. Der entgegenkommende SUV fuhr dabei so weit links, dass der Fahrer des Renault nach rechts auswich und dadurch über einen etwa zehn Zentimeter hohen Bordstein fuhr. Dabei wurden beiden rechte Reifen am Renault beschädigt.

Die SUV-Fahrerin fuhr nach dem Vorfall ohne anzuhalten weiter in Richtung Krommenthal/Partenstein. Ob sie den Unfall erkennen konnte, ist zumindest zweifelhaft.

Hinweise auf die bislang unbekannte SUV-Fahrerin nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Lohr