Verwirrter Lastwagenfahrer lässt Fahrzeug auf B27 einfach stehen

Am Montag wurde gegen 12:20 Uhr auf der Bundesstraße 27, kurz nach Retzbach in Richtung Würzburg, ein auf der Fahrbahn stehender Lastwagen festgestellt. Der Zündschlüssel steckte in dem unversperrten Fahrzeug, eine zu dem Fahrzeug gehörende Person konnte nicht ausgemacht werden. Der Lastwagen wurde auf Weisung der Polizei durch einen unbeteiligten Lastwagenfahrer auf einen naheliegenden Parkplatz gefahren. Der zu dem Lkw gehörende Fahrer konnte im Anschluss bei einer Suche im Nahbereich im Ortskern von Zellingen angetroffen werden. Der 35-jährige Mann, welcher sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, machte wirre Angaben und wurde zu seinem Schutz durch die Beamten in Gewahrsam genommen.

Auf der Bundesstraße kam es im Rahmen der Verkehrsbehinderung durch den abgestellten Lkw zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 30-jähriger Autofahrer zu spät einen vor ihm haltenden Pkw bemerkt hatte. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000.- Euro.

Rasenabfall in Halsheim in Barnd geraten

Halsheim, Ldkr. Main-Spessart. Aufgrund einer thermischen Reaktion geriet am Montag gegen 19:30 Uhr Rasenabfall, welcher ca. 500 Meter westlich von Halsheim auf einem Grundstück gelagert war, in Brand. Das Feuer mit einer Größe von ca. 20x10 Meter wurde durch die alarmierten freiwilligen Feuerwehren aus Binsfeld und Thüngen, welche mit 35 Helfern vor Ort waren, gelöscht. Durch den Brand entstand kein bezifferbarer Sachschaden.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt