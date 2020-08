Verweis von Verbindungsparty endet mit Schlägerei

Am Samstag in den frühen Morgenstunden kam es zu einer Schlägerei auf einer Verbindungsparty. Hier wollte sich einer der spätere Beschuldigte nicht damit abfinden, der Party verwiesen worden zu sein. Dieser schüttete nun einem weiblichen Gast Bier über den Kopf. Daraufhin sei er von einem weiteren Gast mit Faustschlägen traktiert worden. Ein weiterer Gast versuchte nun zu schlichten und wurde angeblich mit einer Bierflasche gegen den Hinterkopf geschlagen. Dieser musste im Anschluss durch den Rettungsdienst behandelt werden und kam zur weiteren Behandlung in die Uniklinik.

Einbruch in Baucontainer

WÜRZBURG-Zellerau. Am Samstag gegen 03:50 Uhr wurde durch eine Streife der Bereitschaftspolizei ein Einbruch in einen Baucontainer in der Weißenburgstraße festgestellt. Der bislang unbekannte Täter hebelte neben der Eingangstüre auch mehrere im Baucontainer befindliche Spinde auf. Es wurde mindestens ein Notebook entwendet.

Der Ermittler der Polizei bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dieser Tat oder dem Verbleib der Beute möglich sind, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen.

Ladendieb isst rohes Fleisch

WÜRZBURG- Innenstadt. Ein dreister Ladendieb befand sich am Freitag gegen Abend in einem Supermarkt in der Kaiserstraße. Dieser begab sich an die Kühltheke, entnahm hier verpacktes Fleisch, riss die Verpackungen auf und aß das rohe Fleisch (Cevapcici und Kalbsmedaillons) noch im Supermarkt. Bargeld hatte er nicht dabei. Bei der anschließenden polizeilichen Aufnahme konnte zudem noch eine geringe Menge Cannabis aufgefunden werden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

WÜRZBURG-Frauenland. Am Freitag zur Mittagszeit kam es im Abtsleitenweg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein PKW befuhr den Abtsleitenweg in Rtg. Alandsgrund. Ein Fahrradfahrer befuhr zeitglich einen Trampelpfad auf einer Wiese, der direkt hinter einer Hecke in den Abtsleitenweg mündet. Der Fahrradfahrer fuhr nun, offenbar ohne zu schauen, auf den Abtsleitenweg, übersah den PKW, es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer verletzte sich zum Glück nur leicht, am PKW entstand Sachschaden.

dc/Meldungen der Polizei Würzburg