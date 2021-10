Vertrauen missbraucht: Von Probefahrt nicht zurückgekommen

Auf eine Verkaufsanzeige hin hatte sich der Kaufinteressent neim Verkäufer in Eisenbach gemeldet. Im Rahmen einer Probefahrt war dem vermeintlichen Kaufinteressenten am Freitag um 14.35 Uhr der Roller überlassen worden. Der Verkäufer wartete allerdings vergeblich auf die Rückkehr des Unbekannten. Auch der angegebene Name des Täters dürfte wohl nicht der Richtige gewesen sein. Es handelt sich bei dem unterschlagenen Fahrzeug um ein Kleinkraftrad Peugeot Jetforce in den Farben weiß/rot mit dem Kennzeichen 657EGE.

Bei Personenkontrolle Betäubungsmittel aufgefunden

Klingenberg. Bei der Kontrolle eines Mannes am Freitagabend wurde eine kleinere Menge Rauschgift aufgefunden. Der polizeibekannte Mann war auf dem Fahrradweg unterwegs. In seinem Rucksack fand sich Marihuana und Haschisch. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Polizeiinspektion Obernburg/mm