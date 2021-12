Versuchter Wohnungseinbruch in Großostheim

Der oder die unbekannten Einbrecher versuchten sich mit Gewalt Zugang in eine Wohnung in der Straße „Am Wildgraben" zu verschaffen. Sie scheiterten jedoch und gelangten nicht ins Innere. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag 14.00 Uhr und Mittwoch 17.00 Uhr. Beute machten die Täter nicht. Sie hinterließen jedoch Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06021 / 857-1733 zu melden.

vd/Polizei Unterfranken