Versuchter Trickdiebstahl in Kahl – 78-Jährige schlägt Täter in Flucht

Gegen etwa 11:40 Uhr befand sich eine 78-Jährige in einer Bankfiliale in der Aschaffenburger Straße, um Bargeld abzuheben. Bereits am Geldautomaten fielen ihr zwei Frauen auf, die unmittelbar hinter ihr standen. Im Anschluss begab sie sich zum Parkplatz am Wasserturm und verstaute ihre Handtasche mit dem Bargeld hinter dem Fahrersitz.

Als die 78-Jährige einstieg, trat ein Mann an ihr Fahrzeug heran und deutete auf den rechten Vorderreifen des Wagens. Die Seniorin stieg daraufhin aus, um nach dem rechten zu sehen. In diesem Moment bemerkte sie die beiden Frauen aus der Sparkasse, die sich an der hinteren Beifahrertür zu schaffen machten. Die Frau reagierte richtig und machte lautstark auf den Vorfall aufmerksam. Die drei unbekannten Täter flüchteten in der Folge in Richtung Bahnhof. Meter Die Täter können wie folgt beschrieben werden:Meter

männlich, 1,75 Meter groß, 55 Jahre alt, bekleidet mit knielangem dunklem Mantel und dunkler Strickmütze

weiblich, 1,65 Meter groß, 50 Jahre, bekleidet mit dunklem Mantel und dunkler Kopfbedeckung

weiblich, 1,65 Meter groß, 50 Jahre, ebenfalls bekleidet mit dunklem Mantel und dunkler Kopfbedeckung

Die unterfränkische Polizei gibt im Zusammenhang mit dem Trickdiebstahl die folgenden Tipps:

Haben Sie bei jeglicher Pannensituation Geld, Papiere und Ihr Handy immer im Blick

Tragen sie diese Gegenstände möglichst am Körper, wenn sie ihr Fahrzeug verlassen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06023/944-0 mit der Alzenauer Polizei in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Haus in Krombach

KROMBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Montag zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr. Die Täter stiegen gewaltsam über ein rückwärtiges Fenster in das Haus in der Höhenstraße ein und durchsuchten mehrere Zimmer. Offensichtlich wurden die Unbekannten jedoch durch die Rückkehr der Bewohner gestört und flüchteten ohne Tatbeute.

Nach Eingang des Notrufs bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken begaben sich mehrere Streifen an die Tatörtlichkeit. Eine sofort eingeleitete Fahndung auch unter Beteiligung hessischer Polizeikräfte verlief jedoch ergebnislos.

Hinweise nimmt die Kripo Aschaffenburg unter 06021/857-1733 entgegen.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- der Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

