Versuchter Ladendiebstahl in Aschaffenburger Horchstraße

Auf Ansprache durch den Ladendetektiv flüchtete er ohne Beute zu Fuß in Richtung Strietwald und konnte nicht mehr angetroffen werden. Der Unbekannte wird als etwa 1,90 Meter groß, bekleidet mit einer schwarzen Arbeitsjacke sowie blauen Jeans beschrieben.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Tel.: 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden

Unfall im Kreisverkehr Würzburger Straße / Hofgartenstraße

Aschaffenburg. Am Freitag, gegen 19.30 Uhr, kam es am Kreisverkehrsplatz Würzburger Straße / Hofgartenstraße zu einem Verkehrsunfall. Der 18-jährige Fahrer eines BMW wollte aus Richtung Alexandrastraße kommend in den Kreisverkehr in Richtung Würzburger Straße einfahren, übersah hierbei jedoch offensichtlich eine 39-Jährige mit ihrem VW Passat. Es kam zur Kollision, wobei ein Sachschaden von insgesamt rund 6.500 Euro entstand.

Unfall beim Spurwechsel in Aschaffenburg

Aschaffenburg. Einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro verursachte der 22-jährige Fahrer eines Audi, als er am Freitag, gegen 18.50 Uhr, in der Würzburger Straße beim Spurwechsel nach rechts einen neben sich fahrenden Mercedes übersah. Der 21-jährige Mercedes-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bienenvölker aus Garten gestohlen

Aschaffenburg. Bereits im Zeitraum von Mitte bis Ende Dezember letzten Jahres wurden von einem Gartengrundstück im Bereich der Kleinen Schönbuschallee zwei Bienenvölker samt Bienenkästen gestohlen. Der Beuteschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Tel.: 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Vorfahrt missachtet - Unfall in Goldbach

Goldbach. Am Freitag, gegen 18:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Aschaffenburger Straße / Schulstraße. Die 54-jährige Fahrerin eines Renault Clio missachtete beim Einfahren in die Aschaffenburger Straße einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Mitsubishi. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß, wobei ein Sachschaden von insgesamt etwa 5000 Euro entstand.

dc/Meldungen der Poliztei Aschaffenburg