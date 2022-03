Versuchter Katalysatoren-Diebstahl in Schaafheim

Ein Zeuge hat gegen 3 Uhr wegen Werkzeuggeräuschen auf dem Gelände die Polizei alarmiert. Sofort begaben sich mehrere Streifen, mit Unterstützung eines Diensthundes, zum Einsatzort. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, flexten die Unbekannten an mindestens zwei dort abgestellten Autos die Katalysatoren heraus. Ob sie gestört wurden und deshalb nach jetzigem Stand ohne Beute flüchteten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Dennoch werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang weitere Hinweise geben kann oder in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

hosa / Quelle: Polizei Südhessen