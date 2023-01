Versuchter Einbruchsdiebstahl - Hausbewohnerin überrascht Täter in Alzenau

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Einbruch um 08.30 Uhr ereignet. Der Täter gelangte in das Einfamilienhaus in der Hochstraße, indem er ein offenstehendes Fenster zum Einsteigen nutzte. Eine Hausbewohnerin befand sich währenddessen in dem Haus. Als die Frau die Geräusche bemerkte, traf sie beim Nachsehen auf den Mann, der daraufhin ohne Beute über das Fenster getürmt ist.

Der unbekannte, männliche Einbrecher flüchtete zu Fuß in Richtung der Rodenbacher Straße, stieg in einen dunklen 3er BMW und fuhr davon. Eine nähere Personenbeschreibung liegt aktuell nicht vor.

Bei der Flucht kam es offenbar zwischen dem BMW und einem noch unbekannten Fahrschulauto zum Beinaheunfall.

Sofort von der Alzenauer Polizei eingeleitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann verliefen ergebnislos. In die Fahndung waren auch Streifen der hessischen Polizei eingebunden.

Die Kripo Aschaffenburg hat inzwischen die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft dabei nun auch auf weitere Zeugenhinweise:

Wer hat am Donnerstagmorgen etwas Verdächtiges beobachtet, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte?

Wer hat möglicherweise im Bereich der Hochstraße / Rodenbacher Straße verdächtige Personen oder den verdächtigen BMW beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Zeugen, insbesondere die betroffene Besetzung des Fahrschulautos, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Rentner stürzt offenbar alleinbeteiligt von E-Mofa - Zeugen gesucht

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag stürzte ein 84-Jähriger nach ersten Erkenntnissen ohne Fremdbeteiligung und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr ein 84-Jähriger mit seinem dreirädrigen E-Mofa am Donnerstag, gegen 13:10 Uhr, die Münchner Straße in Richtung Am Dreispitz und stürzte hierbei nach derzeitigem Stand alleinbeteiligt samt seinem Gefährt. Nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt musste der Mann mit schweren Verletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Mutmaßlich liegt dem Sturz eine medizinische Ursache zugrunde.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei, die zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung hofft.

Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Mehrere Autos in Kahl zerkratzt - Zeugen gesucht

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstag und Mittwoch hat ein Unbekannter mindestens drei Pkw mutwillig beschädigt. Die Polizei Alzenau ermittelt und hofft dabei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem aktuellen Sachstand nach lässt sich der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 10:30 Uhr eingrenzen. Ein Fahrzeughalter hatte in der Bahnhofstraße Kratzer, die mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand verursacht worden sind, an seinem Auto festgestellt und Anzeige erstattet.

Danach mussten zwei weitere Autobesitzer feststellen, dass ihre Pkw zerkratzt worden waren.

Die Schadenshöhe ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Summe dürfte jedoch bei mehreren tausend Euro liegen.

Die Ermittler bitten mögliche Zeugen, die zur relevanten Zeit verdächtige Personen gesehen haben oder sonst Sachdienliches mitteilen können, sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Zeugenaufrufe

LAUFACH-HAIN. Zwischen Samstag und Dienstag wurde ein Alu-Jägersitz im Jagdrevier rund um die Heigenbrückener Straße entwendet. Der Tatzeitraum lässt sich bislang nicht näher eingrenzen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken