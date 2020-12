Versuchter Einbruch in Wohnhaus in Karlstadt

Der Wohnungsinhaber befand sich zur Tatzeit außer Haus und stellte bei seiner Rückkehr fest, dass eine Mülltonne vor dem Badfenster stand.

Scheinbar versuchten dort die Täter vergeblich über das gekippte Fenster in die Wohnung zu gelangen. Außerdem konnten im Bereich der Terrassentür Hebelspuren festgestellt werden. Die Tür hielt jedoch dem Aufbruchsversuch stand. Es entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.

Dreister Diebstahl in Karlstadter Supermarkt misslingt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart Am Dienstagnachmittag versuchte ein Pärchen in einem Supermarkt in der Bodelschwinghstraße ihre zuvor bestellten Fleischwaren in Höhe von 95 Euro zu entwenden. Die Beiden nahmen zunächst die vorbestellte Ware in Empfang und steckten diese in ihre Einkaufstasche. An der Kasse bezahlten sie jedoch lediglich ihre weiteren Einkäufe von deutlich geringerem Wert. Nach Verlassen des Kassenbereichs wurden sie von einem Mitarbeiter des Supermarktes festgehalten. Dieser verständigte daraufhin die Polizei.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt