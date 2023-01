Versuchter Einbruch in Wiesthaler Gartenhütte - Polizei sucht Zeugen

Der unbekannte Täter zog gewaltsam an dem Türgriff. Dabei wurde das Türschloss, die Holztür sowie der Holzrahmen beschädigt. Nach aktuellem Stand kam es zu keinem Beuteschaden. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass sich in der Vergangenheit bereits zwei unbekannte Personen an geparkten Fahrzeugen in dem Bereich umsahen. Die Personen rüttelten an den Türen der Fahrzeuge und überprüften den Schließzustand.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Lohr am Main entweder per Email pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de oder per Telefon 09352/87410 zu melden.

Vermutlich beim Ausspähen gestört

Lohr. Durch eine uniformierte Streife der Polizeiinspektion Lohr konnten am 26. Januar gegen 1.30 Uhr zwei Personen im Bereich der Lohrtorstraße festgestellt werden. Die Personen schauten sich auffällig an den dortigen Ladengeschäften um. Beim Erblicken der Polizeistreife trennten sich die Personen und entfernten sich in unterschiedliche Richtungen. Die beiden Personen konnten durch die Polizeistreife gestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Es konnten Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht und der Besitz einer geringen Menge Marihuana festgestellt werden. Die Personen mit marokkanischer Staatsangehörigkeit hielten sich in Deutschland unerlaubt ohne Pass und ohne gültigen Aufenthaltstitel auf. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wildunfälle

Gräfendorf. Am Donnerstag befuhr um 8.45 Uhr ein 66-jähriger Mann mit seinem Ford Transit die Ortsverbindungsstraße von Michelau in Richtung Neutzenbrunn. Hierbei erfasste er ein die Straße querendes Reh. Das Reh blieb verletzt am Straßenrand liegen und musste durch die Beamten von seinem Leiden erlöst werden. Am Ford entstand ein geschätzter Schaden von circa 1000 Euro.

Karsbach. Am Donnerstag um 6.50 Uhr erfasste ein 20-jähriger Mann mit seinem Auto zwischen Seifriedsburg und Aschenroth ein Wildschwein. Dieses überlebte den Zusammenstoß nicht. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 3000 Euro.

Karlstadt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein auf dem öffentlichen Parkplatz in der Unteren Stadtmauer in Karlstadt geparktes Wohnmobil angefahren. Der bislang unbekannte Verursacher beschädigte das Wohnmobil im Heckbereich. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

Hinweise zur Unfallflucht werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

