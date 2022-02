Versuchter Einbruch in Weinberghütte in Alzenau-Hörstein

Er scheiterte allerdings bei seinem Vorhaben. Die Hütte liegt in der Verlängerung des Oberen Röderwegs. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Zwei Autos in Mömbris zusammengestoßen

Mömbris. Bei einem Verkehrsunfall in der Friedhofstraße entstand am Mittwochnachmittag ein Schaden von 2.000 Euro. Ein 36-jähriger Peugeot-Fahrer fuhr um 14.15 Uhr auf der Friedhofstraße in Richtung Mensengesäß. Nach seinen Angaben musste er aufgrund geparkter Fahrzeuge anhalten, da ihm ein VW entgegenkam. Dessen 58-jähriger Fahrerin bleib beim Passieren an dem Peugeot hängen. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Vorfahrt in Kahl missachtet - Unfall

Kahl. An der Einmündung Bahnhofstraße/Alzenauer Straße kam es am Mittwochmorgen zu einem Vorfahrtsunfall mit einem Schaden von 1.500 Euro. Um 05.45 Uhr befuhr ein 37-jähriger Opel Corsa-Fahrer die Alzenauer Straße in Richtung Kahl. Eine 58-jährige Opel Zafira-Fahrerin wollte von der Bahnhofstraße nach links auf die vorfahrtsberechtigte Alzenauer Straße abbiegen. Da sie zu früh losfuhr, traf sie den Opel Corsa am rechten hinteren Kotflügel. Beide Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Sommerkahl. Auf der Kreisstraße AB 2 erfasste ein Daimler-Fahrer am Mittwochmorgen um 06.30 Uhr ein Wildschwein. Fazit: Tier tot, Fahrzeug nicht unerheblich im Frontbereich beschädigt (3.000 Euro).