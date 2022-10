Versuchter Einbruch in Partensteiner Kindergarten: Polizei sucht Zeugen

Der bisher unbekannte Täter hebelte an einem Fenster an der rückwärtigen Gebäudeseite und versuchte, sich dadurch Zutritt zum Gebäudeinneren zu verschaffen. Dort konnten fünf Hebelspuren festgestellt werden. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Beuteschaden entstand glücklicherweise keiner. Am Fensterrahmen wurde DNA genommen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lohr telefonisch unter 09352/8741-0 und per E-Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de entgegen.

Meldung der Polizei Lohr

Versuchter Einbruch im Gewerbegebiet

Marktheidenfeld-Altfeld. Im Zeitraum von 13 Uhr am vergangenem Donnerstag, 20. Oktober, bis 6 Uhr am Montag, 24. Oktober, wurde offenbar versucht über zwei Fenster in die Räume einer Firma im Bereich Am Jöspershecklein einzusteigen. Dies gelang nicht, dennoch entstand an den Fenstern Sachschaden von etwa 500 Euro.

Mögliche sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld persönlich oder telefonisch (09391/9841-0) entgegen.

Dreiste Unfallflucht

Marktheidenfeld. Mutmaßlich durch überhöhte Geschwindigkeit hat am gestrigen Montagabend gegen 21.50 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Baumhofstraße im Bereich des ehemaligen Klinikums die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen eine Straßenlaterne geprallt. Der Laternenmast knickte um und musste anschließend durch die Feuerwehr gesichert werden, außerdem fiel als Folge des Unfalls im gesamten Straßenzug die Beleuchtung aus. Es wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt, da Fahrer und Beifahrer nach Begutachtung des Schadens und dem Einladen von Fahrzeugteilen einfach davongefahren sind. Da aber Teile des Kennzeichens bekannt sind stehen die Chancen auf einen Ermittlungserfolg gut. An der Laterne entstand Sachschaden in Höhe von gut 1.000 Euro, das Unfallfahrzeug hat eine Beschädigung im Bereich des vorderen Kennzeichens.

Dennoch bittet auch hier die Marktheidenfelder Polizei die Bevölkerung, insbesondere späte Spaziergänger und die Anwohner rund um den Tatort, um Hinweise unter Tel. 09391/9841-0.

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld