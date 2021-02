Versuchter Einbruch in Michelbacher Kahltalhalle

Der Sachschaden an den beiden Türen summiert sich allerdings auf 10.000 Euro.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Auffahrunfall in Mömbris

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Auffahrunfall an der Einmündung der Staatsstraße 2309 zur Staatsstraße 2305 entstand am Dienstagabend ein Schaden von 3.000 Euro. Eine 51-jährige Pkw-Fahrerin wollte gegen 18.00 Uhr nach rechts in Richtung Schimborn abbiegen, musste aber verkehrsbeding anhalten. Diesen Umstand übersah offenbar eine nachfolgende 19-jährige Mazda-Fahrerin und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt.

Parkrempler in Wasserlos

Alzenau-Wasserlos, Lkr. Aschaffenburg. Ein 34-jähriger Ford-Fahrer beschädigte am Dienstagmorgen um 09 Uhr beim Parken in der Bezirksstraße einen abgestellten Hyundai. Der Gesamtschaden wird auf 800 Euro geschätzt.

Karlstein-Dettingen, Lkr. Aschaffenburg. Im Laufe des Freitags kam es in der Hanauer Landstraße zu einer Unfallflucht. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie ein vorbeifahrender VW mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines geparkten VW Golf beschädigt hatte. Trotz eines Schadens von 200 Euro fuhr der Verursacher weiter. Da die Zeugin das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs ablesen konnte, sollte der verantwortliche Fahrer zu ermitteln sein.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau