Versuchter Einbruch in Kleinheubach

Am Montag, ab 03:57 Uhr, versuchten zwei Täter "In der Seehecke" die Eingangstüre eines Mobilfunkanbieters aufzubrechen. Wie auf den Bildaufnahmen der Überwachungskamera zu erkennen ist, schlug gegen 03:57 Uhr ein Täter mit einem Vorschlaghammer mehrfach auf die Glasscheibe der Eingangstüre ein. Im Anschluss entfernte er sich und kam mit einem Komplizen zurück. Beide Einbrecher versuchten durch ein Loch in der Türe hindurchzulangen, um diese zu öffnen und sich Zugang zum Inneren zu verschaffen. Auch dieser Versuch misslang, so dass die Männer unverrichteter Dinge wieder abziehen mussten. Der entstandene Sachschaden an der Eingangstüre beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Beim Abbiegen Auto übersehen

Bürgstadt. Am Montag, gegen 10:30 Uhr, befuhr ein Opel-Fahrer die Staatsstraße 2310 von Freudenberg kommend in Richtung Miltenberg. Kurz vor dem Schwimmbad in Miltenberg wollte er nach links abbiegen, übersah jedoch einen entgegenkommenden Audi und stieß mit diesem zusammen. Die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt, aber beide Fahrzeuge waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Freiwillige Feuerwehr Miltenberg kam an der Unfallstelle zum Einsatz, sie wurde zum Abbinden auslaufender Betriebsstoffe zu Unfallstelle gerufen. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 8000 Euro geschätzt.

sob/Polizei Miltenberg