Versuchter Einbruch in Firmengebäude in Alzenau

Ein bislang unbekannter Täter versuchte in ein Firmengebäude, in der Carl-Zeiss-Straße, einzudringen. Der genaue Tatzeitraum lässt sich aktuell noch nicht genauer eingrenzen. Die Beschädigungen wurden am 17.05.2022 festgestellt. Dem Täter gelang es trotz mehrerer Versuche nicht, in das Gebäude einzudringen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Alzenau aufgenommen.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Tathergang, zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Sachbeschädigung an geparktem Seat in Alzenau

Ein bislang unbekannter Täter schlug in der Zeit von Donnerstag, 9:30 Uhr bis 12 Uhr, die Heckscheibe eines geparkten Seat Leon ein. Dieser war ordnungsgemäß auf dem Burgparkplatz geparkt. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. Die Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Alzenau aufgenommen.

Zeugen die sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Tathergang, geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

stru/Polizei Alzenau