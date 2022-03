Versuchter Diebstahl in Geschäft in Aschaffenburg

Sie steckte sich mehrere Artikel in ihre Tasche in der Absicht diese zu klauen. Nachdem sie ertappt wurde stritt sie den Diebstahlsversuch ab. Dabei versuchte sie auch den Verkäufer wegzustoßen, um sich so den Fluchtweg frei zu machen. Der Verkäufer zeigte sich standhaft und lies die Dame nicht passieren bis sie ihre gesamte Beute abgelegt hatte. Anschließend gelang der Diebin doch noch die Flucht.

Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden. Sie war etwa 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schlank, hat schwarze lange Haare. Sie war bekleidet mit einer schwarzen Collegejacke mit weißen Ärmeln und einer dunklen Wollmütze.

Zeugen, welche Hinweise zur Täterin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 zu melden.

Unbekannter Täter setzt Hochsitz in Brand

Aschaffenburg -Schweinheim. Ein Unbekannter hat zwischen vergangenem Donnerstag und Dienstag einen Jägerhochsitz auf einer Wiese in Schweinheim angezündet. Der Hochsitz brannte fast komplett ab. Täterhinweise gibt es aktuell nicht. Der Sachschaden wird mit etwa 1.000 Euro beziffert.

Einbrecher klaut gebrannte Mandeln

Aschaffenburg. Ein Unbekannter ist auf dem Schlossplatz am Dienstag zwischen 2 Uhr und 3 Uhr in zwei Verkaufswägen eingebrochen. Der Täter schob gewaltsam die Rollläden nach oben und gelangte so in den Innenraum. Dort erbeutete er Bargeld, Alkohol und gebrannte Mandeln. Bereits am 16.Februar kam es zu einem Diebstahl von Alkohol aus einem der Verkaufswägen.