Versuchter Diebstahl an Auto in Burgsinn

Am Mittwoch, im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr, schnitten bislang unbekannte Täter von einem VW Golf, der auf dem Parkplatz eines Gebrauchtwagenhändlers im Bereich „Jägerwiese“ abgestellt worden war, den Auspuff ab, um an den Katalysator zu kommen. Der Versuch scheiterte jedoch, weil das Katalysatorgehäuse früher schon ausgebaut worden war. Am Wagen entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 80 Euro.

Offene Feuerstelle gelöscht

Gräfendorf, OT Weickersgrüben. Am Mittwochabend machte ein 48-jähriger Mann mit einer Gruppe Jugendlicher auf dem Zeltplatz an der Roßmühle trotz höchster Warnstufe ein Feuer in einer Feuerschale. Das Feuer wurde nach Aufforderung sofort gelöscht. Den 48-Jährigen erwartet als Verantwortlichen eine Anzeige nach dem LStVG - Verhüten von Bränden.

koc/ Polizeistation Gemünden