Es wurden an zwei Baucontainern die Vorhängeschlösser gewaltsam entfernt. Offenbar wurden der oder die Täter bei der Tatausführung gestört. Es wurden aus den Containern keine Baumaterialien entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Lohr am Main entweder per Email pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de oder per Telefon 09352/87410 zu melden.

vd/Polizei Lohr