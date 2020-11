Versuchter Bankbetrug in Langenprozelten

Am 28. Oktober erschien bei der Polizeistation Gemünden ein 56-jähriger Arbeiter welcher anzeigte, dass am 22. Oktober von seinem Girokonto am Geldautomaten der Sparkasse in Langenprozelten unberechtigt 1000 Euro abgehoben wurden. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen und Sichtung der Überwachungsaufnahmen konnte als Geldabheber ein Arbeitskollege des „Geschädigten“ identifiziert werden. Es wird davon ausgegangen, dass die beiden die Geldabhebung und anschließende Strafanzeige zusammen verabredet und geplant hatten, um die „Schadenssumme“ von der Bank zu erhalten. Die beiden werden wegen Betrug und Vortäuschen einer Straftat zur Anzeige gebracht.

Fahrzeuggespann ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren

Gemünden. Am Sonntagabend gegen 18:50 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit einem Fahrzeuggespann (Auto und Anhänger) den Hofweg. Auf dem Anhänger war ein Auto geladen. Da das zulässige Gesamtgewicht überschritten war, war seine Fahrerlaubnis nicht mehr ausreichend. Er wird wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gemünden-Langenprozelten. Am Samstag gegen 13:15 Uhr konnte im Rahmen einer Streifenfahrt ein 22-jähriger Mann in der Würzburger Straße festgestellt werden, als er mit seinem Opel von einem Parkplatz wegfuhr. Da den Beamten bekannt war, dass der 22-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt und er auch schon mehrfach in der Vergangenheit ohne Fahrerlaubnis erwischt wurde, wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei räumte er sofort ein, dass er nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der 22-jährige Fahrer wird erneut wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Fahrer unter Drogeneinfluß

Karsbach-Weyersfeld. Am Samstagmorgen gegen 9:00 Uhr wurde in Weyersfeld eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Im Laufe der Kontrolle erhärtete sich beim Fahrer der Verdacht auf Drogenkonsum. Da ein Drogentest vor Ort positiv verlief, wurde eine Blutentnahme bei dem 34-jährigen Fahrer durchgeführt.

Sachbeschädigungen in der Halloweennacht

Burgsinn. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein „Am Kirchrain“ geparkter weißer Behinderten-Transportbus mit Klopapier umwickelt. Außerdem wurde an der Tür der Beifahrerseite, sowie der Schiebetüre ein ca. 1,5 m langer Kratzer festgestellt. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Außerdem wurden zwei Hausfassaden, einmal in der Flurstraße und einmal Am Kirchrain, mit rohen Eiern beworfen. Der Sachschaden wird auf jeweils 50 Euro geschätzt. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Illegale Müllentsorgung

Gemünden. Am vergangenen Freitag wurde der Polizei eine Müllablagerung in der Zollbergstraße, hinter dem Modell-Parcour mitgeteilt. Vor Ort wurden einige Bitumenplatten festgestellt, die direkt neben der Straße illegal entsorgt wurden. Es konnte ermittelt werden, dass ein 42-Jähriger die Neueindeckung eines Unterstandes in Auftrag gegeben hatte, welcher auch die Entsorgung des Altmaterials enthielt. Der 22-jährige Arbeiter hatte nach Beendigung seiner Arbeit die Bitumenplatten illegal entsorgt. Ihn erwartet eine Anzeige nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz.

