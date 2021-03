Zwei Männer geraten in Karsbach aneinander

Ein 71-jähriger Mann versuchte mehrfach seinen 62-jährigen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Der Geschädigte konnte zwar rechtzeitig ausweichen, wurde jedoch mehrfach mit unschönen Worten beleidigt.

Die Polizei ermittelt wegen versuchter Körperverletzung und Beleidigung.

Sachschaden beim Ausparken

Gemünden. Am Freitagabend gegen 18:00 Uhr fuhr eine 21-jährige Autofahrerin in der Frankfurter Straße rückwärts. Hierbei stieß sie mit ihrem Pkw VW Polo gegen die Stoßstange eines dahinter befindlichen VW Golf. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

rega/Polizei Gemünden