Verstoß gegen Kontaktbeschränkung: Polizei löst private Party in Bürgstadt auf

Die Partyteilnehmer kamen alle aus unterschiedlichen Haushalten. Die Party wurde aufgelöst und die Personen erwarten nun jeweils eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

Zwei Fahrräder kollidiert

Stadtprozelten. Am Sonntag gegen 18.25 Uhr befuhr ein Kind mit seinem Fahrrad in der Straße Am Wieselsgraben einen Schotterweg bergab in Richtung Kinderspielplatz. Zeitgleich fuhr ein anderer Radfahrer in entgegengesetzter Richtung bergaufwärts. Das Kind verbremste sich, kam nach links und kollidierte mit dem Radfahrer. Dieser wurde leicht verletzt. An dessen Fahrrad entstand zudem ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro. Das Kind blieb unverletzt und wurde seinem Vater übergeben.

mci / Quelle: Polizei