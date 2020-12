Verstoß gegen die Maskenpflicht geahndet

Am 23.12.2020, gegen 18:00 Uhr, betrat ein 31-jähriger ohne den erforderlichen Mund-Nasen-Schutz die Aldi-Filiale in Erlenbach b. Marktheidenfeld. Trotz Aufforderung der Mitarbeiter verweigerte der Mann der geltenden Maskenpflicht nachzukommen. Die verständigte Polizeistreife traf den Mann im Markt, weiterhin ohne Maske, an. Insgesamt zeigte sich dieser bezüglich der aktuellen Gesetzeslage äußerst uneinsichtig. Ein Attest zur Maskenbefreiung konnte der Mann nicht vorweisen. Diesem wurde ein Platzverweis erteilt und ein Hausverbot ausgesprochen. Eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz folgt.

Verkehrsunfall - Fehler beim Abbiegen

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart – Am Mittwoch, 23.12.2020, gegen 16.35 Uhr, wollte eine 68-jährige Pkw Fahrerin von der Hauptstraße in Kreuzwertheim nach links in die Lengfurter Straße abbiegen. Hierbei übersah diese einen entgegenkommenden Pkw und es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde leicht verletzt, eine medizinische Behandlung vor Ort war jedoch nicht notwendig. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7500 Euro. Beide Pkw's mussten abgeschleppt werden.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld